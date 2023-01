Čína zvýšila nákup zlata na konci roka 2022

Peking 8. januára (TASR) - Zlaté rezervy Číny sa v decembri zvýšili, už druhý mesiac po sebe, keď po viac ako troch rokoch opäť oznámila doplnenie ich zásob. Aj devízové rezervy krajiny sa v závere roka zvýšili. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne, Čínska ľudová banka zvýšila v decembri svoje zásoby zlata o 30 ton, podľa údajov, ktoré v sobotu (7. 1.) zverejnila na svojej webovej stránke. Toto nasleduje po novembrovom prírastku 32 ton. Celkový objem jej zlata tak dosiahol 2010 ton.



Podľa správy Svetovej rady pre zlato o trendoch v dopyte nákupy zlatých prútov čínskou centrálnou bankou dosiahli v 3. štvrťroku (júl - september) 2022 rekordných takmer 400 ton, pričom iba štvrtina smerovala do verejne identifikovaných inštitúcií.



Zverejnenie nákupov zlata zo strany Číny vnieslo určité svetlo pokiaľ ide o identitu niektorých "záhadných kupcov". Pozorovatelia na trhu špekulujú, že Rusko by mohlo byť ďalším kupujúcim.



Čína predtým len zriedka informovala o zlatých rezervách. Novembrový nákup bol prvým hláseným prílevom zlata do krajiny od septembra 2019. Predtým bol posledný oznam o náraste zlatých rezerv zverejnený v októbri 2016.



Banka informovala tiež, že devízové rezervy Číny sa do konca decembra zvýšili oproti predchádzajúcemu mesiacu o 10,2 miliardy USD a na konci minulého mesiaca dosiahli 3,13 bilióna USD (2,98 bilióna eur).



Ázijské štáty dopĺňajú svoje rezervy v čase, keď sila dolára slabne.



(1 EUR = 1,0500 USD)