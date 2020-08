Čína zvýšila nákupy americkej ropy

Peking 18. augusta (TASR) – Čína, najväčší dovozca ropy na svete, zvýšila nákupy americkej ropy v čase pred očakávanou revíziou plnenia prvej fázy obchodnej dohody medzi oboma ekonomickými mocnosťami.



Podľa odhadu spoločnosti Vortexa založeného na predbežných rezerváciách tankerov sa má na budúci mesiac naložiť pre Čínu až 14 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy alebo sedem tankerov. Ak všetky tankery vyplávajú, bude to viac ako dvojnásobok objemu ropy stanoveného na august.



K nárastu rezervácií došlo pred preskúmaním prvej fázy obchodnej dohody, v rámci ktorej sa Čína zaviazala zvýšiť nákupy energetických produktov z USA. Rozhovory, ktoré boli pôvodne naplánované na minulý víkend, však boli odložené na neurčito. Vzťahy medzi oboma krajinami sa totiž od vypuknutia pandémie nového koronavírusu zhoršili.



No zatiaľ čo dovoz ropy do Číny sa zvyšuje, ďalšie údaje colnej správy signalizujú, že celkový import amerického tovaru v 1. polroku dosiahol len približne 23 % cieľa stanoveného v dohode. A zároveň čínske rafinérie prudko zvýšili svoj výkon po opätovnom otvorení ekonomiky a uvoľnení blokád, čo môže byť ďalším dôvodom zvýšeného nákupu ropy.



„Nárast nákupu ropy z USA je pravdepodobne politicky motivovaný," uviedla Serena Huang, analytička spoločnosti Vortexa. „Čína stále sedí na veľkých zásobách ropy a súčasné ceny ropy v USA nie sú o nič priaznivejšie ako ceny konkurentov na Blízkom východe," dodala.



Čína nakúpila v máji a júni mesačne približne 4,2 milióna barelov ropy. V predchádzajúcich mesiacoch však nedovážala žiadnu americkú ropu, pretože sa vzťahy medzi oboma krajinami zhoršili.



Dopyt po energii v Číne pritom po uvoľnení blokád a opätovnom otvorení firiem vzrástol. Nové objednávky americkej ropy tak pomôžu Pekingu zlepšiť dosahovanie cieľa v oblasti importu amerických produktov.