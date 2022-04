Čína v marci rekordne zvýšila produkciu uhlia a zemného plynu

Peking 18. apríla (TASR) - Čína zvýšila produkciu uhlia a plynu v minulom mesiaci na historické maximum. Reagovala tak na vývoj cien po útoku Ruska na Ukrajinu, ktoré zaznamenali prudký rast. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Ako uviedol v pondelok čínsky štatistický úrad, v marci sa v Číne vyprodukovalo 396 miliónov ton uhlia. V porovnaní s marcom minulého roka to znamená rast o 15 % a zároveň nový rekord. Rekordné hodnoty zaznamenala aj produkcia zemného plynu. Tá sa v marci zvýšila medziročne o 6,3 % na 19,7 miliardy kubických metrov (m3).



Okrem toho Čína zvýšila aj produkciu ropy, a to na viac než 6-ročné maximum. Čínske ropné spoločnosti zvýšili v marci ťažbu na domácom území o 3,9 % na 17,71 milióna ton. To je najvyšší objem produkcie od decembra 2015. Na druhej strane, aktivita rafinérií sa obmedzila, keď dopyt ovplyvnilo zvýšenie počtu infikovaných koronavírusovým variantom omikron, za čím nasledovali nové protipandemické opatrenia.



Peking vyzval čínske spoločnosti na zvýšenie ťažby uhlia už v minulom roku, keď krajina zápasila s energetickou krízou. Na ďalšie zvýšenie produkcie vyzvala vláda firmy po útoku Ruska na Ukrajinu a zavedení rozsiahlych medzinárodných sankcií voči Moskve, ktoré ešte viac zvýšili ceny komodít a energií na trhoch.