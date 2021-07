Čína zvýšila v júni dovoz uhlia na tohtoročné maximum

Peking 13. júla (TASR) - Čína zvýšila minulý mesiac dovoz uhlia o viac než tretinu, čo je dôsledok vysokého dopytu po elektrickej energii v krajine. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje čínskej colnej správy.



Čína zvýšila v júni dovoz uhlia oproti predchádzajúcemu mesiacu o 35 % na 28,39 milióna ton. To je najvyšší objem dovozu od začiatku tohto roka. V máji dovoz predstavoval 21,04 milióna ton. Dovoz uhlia sa tak zvýšil aj v medziročnom porovnaní, a to o 12,3 %.



Uhoľné elektrárne v Číne zvyšujú objem zásob, aby sa pripravili na zvýšený tlak na dodávky elektriny počas horúcich letných mesiacov. Čínske úrady odhadujú, že v júli vzrastie spotreba elektrickej energie v krajine oproti júlu minulého roka o 12 %, informovala agentúra Reuters.



V dôsledku vysokého dopytu, ako aj mimoriadne horúceho počasia Čína v poslednom období zápasí s energetickou krízou a niekoľko regiónov na juhu krajiny vrátane provincií Kanton a Jün-nan obmedzilo dodávky elektriny a firmám nariadilo prispôsobiť tomu výrobu. Pod zvýšený dovoz uhlia sa podpísal aj fakt, že viacero uhoľných baní v severnej Číne po sérii inšpekcií koncom júna obmedzilo produkciu.