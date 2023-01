Čína zvýšila vlani dovoz ruského uhlia zhruba o pätinu

Singapur 20. januára (TASR) - Dovoz ruského uhlia do Číny sa v poslednom mesiaci minulého roka znížil, za celý rok však vzrástol približne o pätinu. Pod celoročný vývoj sa podpísali najmä sankcie západných štátov voči Rusku za inváziu na Ukrajinu, ktoré Rusov prinútili presmerovať export vo väčšej miere do ázijských štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V decembri doviezla Čína z Ruska 5,89 milióna ton uhlia, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci to bolo 7,16 milióna ton, uviedla v piatok čínska colná správa. Pod pokles dodávok sa podpísali logistické problémy, nepriaznivé počasie, ako aj slabší dopyt v Číne v dôsledku rastúceho počtu infikovaných novým koronavírusom. V medziročnom porovnaní to však predstavovalo zvýšenie zhruba o 2,8 milióna ton.



Za celý rok 2022 dovoz ruského uhlia do Číny vzrástol približne o 20 % na 68,06 milióna ton. Po uvalení ekonomických sankcií na Rusko zo strany západných krajín za útok na Ukrajinu sa Rusi obrátili na ázijské trhy, pričom ponúkli výrazné zľavy.



Najväčším dodávateľom uhlia do Číny však bola v decembri aj v celom roku 2022 Indonézia, aj keď v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom aj rokom objem dodávok uhlia z tejto krajiny klesol. V decembri sa dovoz indonézskeho uhlia do Číny znížil z novembrových 20,04 milióna ton na 17,53 milióna ton. Za celý rok dodávky predstavovali 170,71 milióna ton, čo oproti roku 2021 predstavuje pokles o 12,6 %.