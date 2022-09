Čína zvýšila vývoz benzínu v auguste takmer na dvojnásobok

Peking 18. septembra (TASR) - Čína vyviezla minulý mesiac viac než milión ton benzínu. Objem vývozu sa tak v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšil takmer na dvojnásobok, keď rafinérie reagovali na klesajúci domáci dopyt a zároveň využili nové exportné kvóty. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje čínskej colnej správy.



Čína exportovala za mesiac august celkovo 1,12 milióna ton benzínu. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 97,4 %, uviedla v nedeľu colná správa. Za osem mesiacov roka sa však objem vývozu benzínu znížil o 30,4 %.



Rast exportu zaznamenala Čína aj pri nafte. V auguste vyviezla 830.000 ton, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 51,8 %. Od januára do konca augusta však vývoz nafty klesol o viac než 78 %.



Opačne sa vyvíjal export leteckého paliva. Ten v auguste medziročne klesol o 15,4 %, naopak, za osem mesiacov roka vzrástol o 4,4 %.



Peking zároveň zverejnil, že Čína doviezla v auguste 4,72 milióna ton skvapalneného zemného plynu (LNG). V medziročnom porovnaní to znamená pokles o vyše 28 %. Dovoz klesol aj za osem mesiacov, a to o 21,3 % na 40,64 milióna ton. Dôvodom sú vysoké ceny LNG na spotovom trhu.



Naopak, dovoz zemného plynu prostredníctvom plynovodov sa minulý mesiac zvýšil o 9 % na 4,13 milióna ton. Od januára do konca augusta dovoz vzrástol o 10,6 % na 30,4 milióna ton.