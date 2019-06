Číňania majú záujem o dodávku simulátorov leteckej techniky zo SR

Výstavba nového tréningového centra by mala byť spustené od budúceho roka.

Ning-po 8. júna (TASR) – Slovenským firmám sa otvárajú nové investičné príležitosti na čínskom trhu. Dve spoločnosti zo Slovenska sa budú podieľať na dodávke simulátorov leteckej techniky, ako aj na výcviku pilotov a poskytovaní know-how v tejto špecializovanej oblasti. Nová investícia má byť v hodnote 100 až 120 miliónov eur. Okrem toho sa Číňania zaujímajú aj o slovenské mliečne výrobky.



V čínskej provincii Che-pej sa má vybudovať nové tréningové centrum pre pilotov čínskych aerolínií a pre výcvik pilotov najpoužívanejších typov leteckej techniky pre Airbus, Boeing, Embraer. Na výstave China CEEC Investment and Trade EXPO v Ning-po podpísali za prítomnosti slovenského vicepremiéra Richarda Rašiho dve slovenské firmy rámcovú dohodu s čínskym investorom.



Výstavba nového tréningového centra by mala byť spustené od budúceho roka. "Proces výstavby je plánovaný na obdobie zhruba piatich rokov. Ide o zásadnú investíciu čínskej strany. Cíti potrebu rozširovania tréningových kapacít, pretože čínsky trh prepravy osôb a tovaru v leteckej technike výrazne rastie," priblížil predseda dozornej rady spoločnosti VRM na Slovensku, ktorá sa na investícii podieľa, Pavol Grman.



Podľa jeho slov štatistiky ukazujú, že v roku 2022 bude mať Čína najväčší trh leteckej prepravy na svete. "V priebehu 15 rokov musí Čína pripraviť ďalších 200 000 až 250 000 pilotov a Čína potrebuje mať vybudované domáce prepravné kapacity," vysvetlil Grman.



Čínska strana by sa mala na investícii podieľať 65 % a slovenská 35 % prostriedkov. "Naša firma bude pôsobiť ako technologický garant, čiže bude dodávať simulátory a ďalšiu technológiu do tohto tréningového centra," priblížil Grman.



Číňania prejavili záujem aj o slovenské mliečne výrobky. Poľnohospodárom sa otvárajú nové možnosti vstupu na ázijský trh po podpise dohody medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskom v apríli tohto roka.



Zameraná je na podporu vývozu mlieka a mliekarenských výrobkov. Slovenské firmy túto možnosť vítajú, na výstave China CEEC Investment and Trade EXPO v Ning-po sa mohli mliekari Číňanom predstaviť prvýkrát od podpísania tejto dohody.



Viacerí mliekari si pochvaľovali záujem o slovenské syry. Číňanom chutili najmä smotanové nátierky či údené syry ako pareničky, či korbáčiky, ktoré až tak nepoznajú. Zaujímali sa aj o rôzne produkty z mliečnej srvátky.



"Slovenské firmy majú záujem podnikať v Ázii, momentálne, keď sa čínsky trh otvoril, tak slovenské firmy vítajú túto možnosť," zhodnotil Juraj Bartoš zo spoločnosti Koliba Trade. Čínsky trh má podľa neho svoje špecifiká. "Čínsky spotrebiteľ má zatiaľ najväčší záujem o syry, vidíme to aj na aktuálnej výstave v Ning-po. Od rána sa u nás zatavilo veľa ľudí," zhodnotil Bartoš.