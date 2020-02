Peking 10. februára (TASR) - Číňania sa v pondelok začínajú pomaly vracať do práce, po predĺžených oslavách nového lunárneho roka. Vláda v Pekingu totiž zmiernila obmedzenia spojené s epidémiou koronavírusu, pri ktorej zomrelo viac ako 900 ľudí. Ale niektoré továrne zostávajú aj naďalej zatvorené.



Najviac obetí podľahlo vírusu v nedeľu (9. 2.), a to až 97 v priebehu 24-hodín. Vírus, ktorý vypukol v meste Wu-chan v provincii Chu-pej, sa spája s tamojším trhom so zvieratami.



Počet úmrtí na nový vírus je už vyšší, než si vyžiadala epidémia ochorenia SARS (za ktorým stojí iný typ koronavírusu) v rokoch 2002 - 2003. SARS vtedy na celom svete usmrtil 774 ľudí, vyše 8000 sa ním nakazilo, a tiež sa začal v Číne.



Nová epidémia spôsobila Číne veľké problémy, mnohé mestá sa zmenili na "mestá duchov", keďže vládna Komunistická strana nariadila ich blokádu, zrušenie letov a zatvorenie firiem, tovární a škôl.



Vo februári úrady prikázali firmám, aby predĺžili odstávky pre oslavy nového lunárneho roka pôvodne naplánované len do konca januára, až o 10 dní. Ale aj v pondelok 10. februára zostalo veľké množstvo firiem zatvorených a veľa ľudí pracovalo z domu.



Počas rannej dopravnej špičky bolo vidno len málo cestujúcich na jednej z najrušnejších liniek metra v Pekingu. A všetci mali na sebe masky.



Provincia Chu-pej so 60 miliónmi ľudí, ktorá je najviac zasiahnutá epidémiou, zostáva "uzamknutá" - jej vlakové stanice, letiská aj cesty sú uzavreté.



Predĺženie odstávky tovární v druhej najväčšej svetovej ekonomike vyvolalo obavy z tzv. domino efektu, teda z narušenia globálnych dodávateľských reťazcov.



Čínska centrálna banka podnikla niekoľko krokov na podporu hospodárstva vrátane zníženia úrokových sadzieb a dodávky likvidity na trh. Od pondelka poskytne bankám špeciálne prostriedky na úvery podnikom, ktoré bojujú s dôsledkami vírusu.



Taiwanský Foxconn získal súhlas čínskej vlády na obnovenie výroby v kľúčovom závode v meste Čeng-čou v severnej Číne. Ale jeho továreň v Šen-čen na juhu krajiny nezískala povolenie na spustenie výroby.



Automobilky Tesla, Daimler a Ford Motor patria medzi tie firmy, ktoré oznámili, že v pondelok obnovia výrobu vo svojich závodoch.



Herný gigant Tencent Holdings povedal, že požiadal zamestnancov, aby pokračovali v práci z domu do 21. februára.



Spoločnosť Samsung Electronics v pondelok obnovila výrobu v továrni na domáce spotrebiče v Číne, pričom v závode na čipy výroba pokračovala bez prestávky. Do 17. februára však zostáva zatvorená továreň na televízory.



Automobilka Hyundai uviedla, že jej dodávatelia v Číne obnovili výrobu, ale objem je zanedbateľný. Jej dcéra Kia Motors preto pozastavila výrobu vo všetkých troch kórejských závodoch pre nedostatok komponentov.



Americká automobilka General Motors v pondelok uviedla, že od 15. februára obnoví výrobu v Číne, kde vytvorila viacero spoločných podnikov s miestnymi partnermi.



GM predal minulý rok v Číne 3,09 milióna automobilov a podnikol potrebné kroky na zmiernenie vplyvu koronavírusu.