Cingolani vyzval na vznik spoločného európskeho obranného rozpočtu

Rím 2. januára (TASR) - Európa potrebuje spoločný obranný rozpočet, vyhlásil šéf talianskej zbrojárskej spoločnosti Leonardo Roberto Cingolani. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Európske investície do obrany síce nie sú malé, problémom je však efektívnosť výdavkov na národnej úrovni, poznamenal Cingolani v rozhovore pre štvrtkové vydanie denníka Süddeutsche Zeitung. Každý pracuje na vlastnej stratégii a vlastných zbraňových systémoch a platformách a túto prácu treba lepšie koordinovať, zdôraznil. Cieľom musí byť prechod od financovania prostredníctvom národných rozpočtov k spoločnému európskemu fondu. To by sa nestalo zo dňa na deň, nemáme však ani k dispozícii ďalších desať rokov, uzavrel Cingolani.



Spoločnosť Leonardo takmer so 60.000 zamestnancami a obratom viac ako 15 miliárd eur patrí medzi najväčšie zbrojárske koncerny na svete. Pôsobí okrem iného v oblasti elektroniky, kybernetickej bezpečnosti a letectva. Minulý rok sa koncern dohodol na vytvorení spoločného podniku s nemeckým výrobcom tankov a obrnených vozidiel Rheinmetall. Taliani sa podieľajú aj na výrobe stíhačiek F-35 a Eurofighter.