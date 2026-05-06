< sekcia Ekonomika
Činnosť technických služieb by mohla vykonávať právnická osoba štátu
Vyplýva to z návrhu novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne MD SR, ktorý na svojej schôdzi v stredu schválila vláda.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Činnosť technických služieb (technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení) by mohla vykonávať právnická osoba štátu zriadená alebo založená Ministerstvom dopravy (MD) SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne MD SR, ktorý na svojej schôdzi v stredu schválila vláda.
„Činnosť technickej služby technickej kontroly (TK), technickej služby emisnej kontroly (EK), technickej služby kontroly originality (KO) a technickej služby montáže plynových zariadení v súčasnosti môžu vykonávať fyzické osoby - podnikatelia alebo právnické osoby, ktorým MD SR vydalo poverenie na základe uskutočneného výberového konania,“ priblížil v predkladacej správe k novele zákona rezort dopravy.
Dôvodom vypracovania návrhu zákona je podľa ministerstva dopravy okrem iného zabezpečiť aj implementáciu euronariadenia o schvaľovaní necestných pojazdných strojov prevádzkovaných na verejných pozemných komunikáciách a dohľade nad trhom s nimi, ako aj zabezpečiť zjednodušenie administratívnych procesov v oblasti TK, EK, KO a montáže plynových zariadení.
Zosúladenie spočíva podľa MD v predĺžení pravidelných priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie TK z dvoch na tri roky, v umožnení vyhľadať platnosť TK na základe parametra identifikačného čísla vozidla VIN alebo evidenčného čísla vozidla, či v znížení minimálneho počtu technikov TK, ktorých musí zamestnávať stanica technickej kontroly.
„Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť dňom 1. januára 2027, čím sa zároveň zabezpečí dostatočne dlhá lehota na oboznámenie sa s navrhovaným zákonom,“ dodal rezort dopravy.
„Činnosť technickej služby technickej kontroly (TK), technickej služby emisnej kontroly (EK), technickej služby kontroly originality (KO) a technickej služby montáže plynových zariadení v súčasnosti môžu vykonávať fyzické osoby - podnikatelia alebo právnické osoby, ktorým MD SR vydalo poverenie na základe uskutočneného výberového konania,“ priblížil v predkladacej správe k novele zákona rezort dopravy.
Dôvodom vypracovania návrhu zákona je podľa ministerstva dopravy okrem iného zabezpečiť aj implementáciu euronariadenia o schvaľovaní necestných pojazdných strojov prevádzkovaných na verejných pozemných komunikáciách a dohľade nad trhom s nimi, ako aj zabezpečiť zjednodušenie administratívnych procesov v oblasti TK, EK, KO a montáže plynových zariadení.
Zosúladenie spočíva podľa MD v predĺžení pravidelných priebežných overení plnenia podmienok na vykonávanie TK z dvoch na tri roky, v umožnení vyhľadať platnosť TK na základe parametra identifikačného čísla vozidla VIN alebo evidenčného čísla vozidla, či v znížení minimálneho počtu technikov TK, ktorých musí zamestnávať stanica technickej kontroly.
„Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť dňom 1. januára 2027, čím sa zároveň zabezpečí dostatočne dlhá lehota na oboznámenie sa s navrhovaným zákonom,“ dodal rezort dopravy.