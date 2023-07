Činnosť ÚNMS možno preniesť na inú spoločnosť, Čaputová odobrila zákon

Bratislava 10. júla (TASR) - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR bude mať vytvorené podmienky na poverenie inej právnickej osoby vykonávaním činností slovenského národného normalizačného orgánu. Vyplýva to z novely zákona o technickej normalizácii, ktorú v pondelok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.



Cieľom návrhu zákona je podľa ÚNMS vytvoriť legislatívne podmienky pre možnosť úradu poveriť inú právnickú osobu vykonávaním niektorých alebo všetkých činností slovenského národného normalizačného orgánu.



V ostatných členských štátoch Európskej únie je podľa úradu štandardom, že technická normalizácia je oddelená od orgánu štátnej správy. Úrad argumentoval, že v niektorých európskych štátoch je technická normalizácia rozdelená do dvoch samostatných organizácií (oblasť všeobecnej technickej normalizácie a oblasť elektrotechniky), ktoré sú taktiež od štátnej moci oddelené.



V prvej etape úrad plánuje postupovať podľa českého modelu, ktorý v Českej republike funguje už viac ako päť rokov. Zachová si tak postavenie slovenského národného normalizačného orgánu a poverenú právnickú osobu poverí vykonávaním len niektorých činností v oblasti technickej normalizácie. V prípade, že by úrad v ďalšej etape poveril túto právnickú osobu vykonávaním všetkých činností slovenského národného normalizačného orgánu, nadobudne poverená právnická osoba dňom oznámenia Európskej komisii postavenie slovenského národného normalizačného orgánu.



Novela bude účinná od 1. septembra 2023.