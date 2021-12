Čínska alternatívna taxislužba Didi sa stiahne z newyorskej burzy

Peking 3. decembra (TASR) - Čínska alternatívna taxislužba Didi Chuxing v piatok oznámila, že sa stiahne z newyorskej burzy a pripraví sa na vstup na burzu v Hongkongu. Americkí regulátori vo štvrtok (2. 12.) prijali pravidlá, ktoré im umožnia odstrániť z obchodovania na burze v USA zahraničné firmy, ak nebudú plniť predpisy týkajúce sa auditu.



Didi uviedla, že sa začne proces dekótovania (delisting) z New York Stock Exchange (NYSE). Dôvodom je výrazné sprísnenie regulácie v Číne počas uplynulého roka, ktoré obmedzilo veľké internetové firmy s veľkým vplyvom na životy spotrebiteľov vrátane takých gigantov, ako sú Alibaba a Tencent.



Didi vstúpila na newyorskú burzu 30. júna aj napriek výhradám čínskych regulátorov, ktorí požadovali od firmy, aby vstup odložila pre obavy týkajúce sa kyberbezpečnosti. Akcia Didi odvtedy padla o 44 %.



"Didi po starostlivých úvahách začne s procesom dekótovania z New York Stock Exchange ešte dnes a začne sa pripravovať na vstup na burzu v Hongongu," uviedla spoločnosť vo svojom stanovisku.



Didi dominovala na čínskom trhu alternatívnej taxislužby, keď jej aplikáciu používa viac než 15 miliónov vodičov a takmer 500 miliónov používateľov. Čínski regulátori však mesiac po jej vstupu na newyorskú burzu nariadili stiahnutie jej aplikácie v krajine.



Vládne agentúry tiež spustili vyšetrovanie z dôvodu možného ohrozenia "národnej bezpečnosti", keďže sa údajne obávali úniku citlivých údajov do zahraničia. Preto pôvodne čínski regulátori odporúčali Didi ešte pred prvotnou emisiou (IPO) na NYSE, aby vstúpila na burzu v Hongongu, a nie v USA, uviedla mimoriadna profesorka práva na University of Hong Kong Angela Zhangová. "Didi však neuposlúchla a napriek tomu pokračovala a regulátori udelili firme tvrdú lekciu." Dodala, že odteraz budú všetky čínske technologické firmy brať problém bezpečnosti údajov vážne.



Viacero čínskych technologických firiem kótovaných v New Yorku počas uplynulých dvoch rokoch vstúpilo aj na burzu v Hongkongu. Okrem domácich regulátorov totiž sprísnili kontrolu čínskych spoločností i Spojené štáty a kótovanie v Hongkongu je považované ako ich zabezpečenie proti prípadnému nútenému odchodu z NYSE a cesta k investorom bližšie k ich domácim trhom.



Americké regulačné orgány vo štvrtok ohlásili nové pravidlo, ktoré im umožní odstrániť z obchodovania na burze v USA zahraničné firmy, ak neposkytnú audítorom potrebné údaje. Tento krok mieri predovšetkým na čínske firmy a požaduje od nich, aby zverejnili, či sú "vlastnené alebo kontrolované" vládou.



Podľa šéfky výskumu technologickej politiky poradenskej spoločnosti Trivium Kendry Schaeferovej je pozícia čínskych firiem kótovaných v zahraničí "čoraz neistejšia". Aktuálne rozhodnutie Didi podľa nej signalizuje, že "v čínskej vláde sú teraz výrazne hlasnejšie tie hlasy, ktoré sa sústredia na kyberbezpečnosť než hlasy sústrediace sa na medzinárodný obchod a ekonomiku".