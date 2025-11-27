< sekcia Ekonomika
Čínska Anta Sports sa zaujíma o Pumu, akcie nemeckej firmy vzrástli
Trhová hodnota Pumy dosahuje momentálne 2,52 miliardy eur, zatiaľ čo v prípade čínskej Anta Sports je to zhruba 30 miliárd USD (25,89 miliardy eur).
Autor TASR
Berlín/Peking 27. novembra (TASR) - Čínski výrobcovia športových potrieb Anta Sports Products a Li Ning zvažujú možné prevzatie nemeckej spoločnosti Puma. Uviedli to zdroje oboznámené so situáciou, na ktoré sa odvolali agentúry Bloomberg a Reuters. V reakcii na tieto správy vyskočili akcie nemeckého producenta športovej obuvi a oblečenia zhruba o 15 %.
Podľa uvedených zdrojov Anta Sports a Li Ning kótované na burze v Hongkongu posudzujú prípadné ponuky a podľa agentúry Reuters k záujemcom by mala patriť aj japonská firma Asics. Spoločnosť Li Ning na informácie reagovala, že zatiaľ „vecné rokovania“ nevedie, a Anta Sports a Asics sa k informáciám nevyjadrili.
Po zverejnení najnovších informácií vzrástli akcie Pumy na burze vo Frankfurte nad Mohanom o takmer 15 %. To je najprudší rast akcií nemeckej športovej značky od septembra, avšak aj po tomto raste sú o 56 % slabšie než na začiatku roka.
Práve ich výrazný pokles za tento rok bude podľa analytikov komplikovať prípadné rokovania záujemcov o kúpu. Kľúčový akcionár Pumy Artémis už dal totiž najavo, že za trhovú cenu svoj podiel nepredá. Spoločnosť Artémis patriaca francúzskej miliardárskej rodine Pinaultovcov kontroluje v Pume 29-percentný podiel a uviedla, že pre svoj podiel zvažuje všetky možnosti, nie však predaj za súčasnú cenu.
Trhová hodnota Pumy dosahuje momentálne 2,52 miliardy eur, zatiaľ čo v prípade čínskej Anta Sports je to zhruba 30 miliárd USD (25,89 miliardy eur). Trhová hodnota japonskej firmy Asics dosahuje necelých 18 miliárd USD a spoločnosti Li Ning zhruba 6 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1586 USD)
Podľa uvedených zdrojov Anta Sports a Li Ning kótované na burze v Hongkongu posudzujú prípadné ponuky a podľa agentúry Reuters k záujemcom by mala patriť aj japonská firma Asics. Spoločnosť Li Ning na informácie reagovala, že zatiaľ „vecné rokovania“ nevedie, a Anta Sports a Asics sa k informáciám nevyjadrili.
Po zverejnení najnovších informácií vzrástli akcie Pumy na burze vo Frankfurte nad Mohanom o takmer 15 %. To je najprudší rast akcií nemeckej športovej značky od septembra, avšak aj po tomto raste sú o 56 % slabšie než na začiatku roka.
Práve ich výrazný pokles za tento rok bude podľa analytikov komplikovať prípadné rokovania záujemcov o kúpu. Kľúčový akcionár Pumy Artémis už dal totiž najavo, že za trhovú cenu svoj podiel nepredá. Spoločnosť Artémis patriaca francúzskej miliardárskej rodine Pinaultovcov kontroluje v Pume 29-percentný podiel a uviedla, že pre svoj podiel zvažuje všetky možnosti, nie však predaj za súčasnú cenu.
Trhová hodnota Pumy dosahuje momentálne 2,52 miliardy eur, zatiaľ čo v prípade čínskej Anta Sports je to zhruba 30 miliárd USD (25,89 miliardy eur). Trhová hodnota japonskej firmy Asics dosahuje necelých 18 miliárd USD a spoločnosti Li Ning zhruba 6 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1586 USD)