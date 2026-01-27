< sekcia Ekonomika
Čínska Anta Sports získa 29 % v nemeckej spoločnosti Puma
Francúzska investičná spoločnosť Artémis, ktorá vlastní v Pume podiel 29,06 %, podmienečne súhlasila s jeho predajom.
Autor TASR
Peking 27. januára (TASR) - Čínska spoločnosť Anta Sports Group sa stane významným akcionárom nemeckého výrobcu športovej obuvi Puma. Francúzska investičná spoločnosť Artémis, ktorá vlastní v Pume podiel 29,06 %, podmienečne súhlasila s jeho predajom, oznámila v utorok čínska skupina. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podiel má hodnotu približne 1,5 miliardy eur. Anta Sports Group očakáva, že transakcia bude uzavretá do konca roka 2026, v závislosti od schválenia regulačnými úradmi. Akvizíciu plánuje v plnom rozsahu financovať zo svojich vlastných hotovostných zdrojov. Spoločnosť ďalej uviedla, že starostlivo zváži možnosti ďalšieho prehĺbenia partnerstva so skupinou Artémis, pričom zdôraznila, že v súčasnosti neplánuje predložiť ponuku na prevzatie Pumy.
