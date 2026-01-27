Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čínska Anta Sports získa 29 % v nemeckej spoločnosti Puma

Francúzska investičná spoločnosť Artémis, ktorá vlastní v Pume podiel 29,06 %, podmienečne súhlasila s jeho predajom.

Autor TASR
Peking 27. januára (TASR) - Čínska spoločnosť Anta Sports Group sa stane významným akcionárom nemeckého výrobcu športovej obuvi Puma. Francúzska investičná spoločnosť Artémis, ktorá vlastní v Pume podiel 29,06 %, podmienečne súhlasila s jeho predajom, oznámila v utorok čínska skupina. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Podiel má hodnotu približne 1,5 miliardy eur. Anta Sports Group očakáva, že transakcia bude uzavretá do konca roka 2026, v závislosti od schválenia regulačnými úradmi. Akvizíciu plánuje v plnom rozsahu financovať zo svojich vlastných hotovostných zdrojov. Spoločnosť ďalej uviedla, že starostlivo zváži možnosti ďalšieho prehĺbenia partnerstva so skupinou Artémis, pričom zdôraznila, že v súčasnosti neplánuje predložiť ponuku na prevzatie Pumy.
.

