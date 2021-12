Čínska automobilka BAIC svoj podiel v Daimleri neplánuje zvyšovať

Stuttgart 13. decembra (TASR) - Spoločnosť Daimler v pondelok uviedla, že jej čínsky akcionár Beijing Automotive Group (BAIC) neplánuje zvýšiť svoj podiel v nemeckom výrobcovi luxusných automobilov nad súčasných 9,98 %, ktoré vlastní od roku 2019. BAIC to oznámil Daimleru po piatkovom (10. 12.) odčlenení nákladnej divízie Daimler Truck do samostatnej firmy. Vyhlásenie bolo však prvým verejným potvrdením, že podiel BAIC v nemeckom výrobcovi áut vzrástol z predtým zverejnených 5 %.



Štátna spoločnosť BAIC je už roky hlavným partnerom Daimleru v Číne a prevádzkuje továrne Mercedes-Benz v Pekingu prostredníctvom Beijing Benz Automotive. Obe spoločnosti spolupracujú v oblastiach, ako výroba, výskum, vývoj a predaj od roku 2003.



Aj ďalšia čínska firma Zhejiang Geely Holding vlastní 9,69 % v nemeckej automobilke. Zvýšenie podielu BAIC tak znamená, že obe čínske spoločnosti majú dohromady takmer 20 % podiel v Daimleri. Podľa nemeckých pravidiel BAIC musí oznámiť zvýšenie podielu iba v prípade, ak by prekročil hranicu 10 %.



Po oficiálnom odčlenení divízie nákladných vozidiel koncom minulého týždňa sa podiel BAIC v spoločnosti Daimler Truck stal verejnou informáciou, ktorá odhalila tiež veľkosť jeho podielu vo výrobcovi osobných áut Daimler. Pri oddelení dostali totiž akcionári Daimleru jednu akciu Daimler Truck za každé dve akcie Daimleru.



"BAIC v piatok získal akcie v Daimler Truck Holding AG v súvislosti s jeho podielom v Daimleri. BAIC nás informoval o veľkosti svojho aktuálneho podielu v Daimleri," uviedol hovorca Daimleru. "BAIC nebol do dnešného dňa povinný zverejniť celý rozsah svojho podielu," dodal.



Generálny riaditeľ Daimleru Ola Källenius privítal informáciu o veľkosti podielu BAIC.



Daimler uviedol tiež, že vlastní 9,55 % podiel v BAIC Motor a 2,46 % podiel v BAIC BluePark. "Partnerstvo medzi BAIC Group a Daimler Group bolo vždy modelom čínsko-nemeckej spolupráce," uviedol BAIC v pondelkovom vyhlásení, v ktorom potvrdil výšku podielu. Dodal, že je presvedčený o potenciáli Mercedes-Benz v rámci jeho transformácie na elektromobilitu.