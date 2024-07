Čínska automobilka BYD otvorila v Thajsku závod

Rayong 4. júla (TASR) - Čínska automobilka BYD otvorila vo štvrtok v Thajsku závod na výrobu elektromobilov. Je to prvý závod čínskeho výrobcu v juhovýchodnej Ázii, ktorá patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim trhom s elektromobilmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Thajsko má jasnú víziu a vstupuje do novej éry produkcie áut," povedal počas slávnostného otvorenia závodu šéf BYD Wang Čchuan-fu. Krajina je pre čínske automobilky lákavým trhom, najmä pre vládne dotácie a daňové stimuly.



Výstavbu závodu BYD v hodnote 490 miliónov USD (453,70 milióna eur) oznámili pred dvomi rokmi. Ročná produkcia bude dosahovať 150.000 vozidiel vrátane plug-in hybridov.



Thajskému automobilovému trhu zatiaľ dominujú japonské automobilky ako Toyota, Honda a Isuzu. Thajsko, podobne ako ďalšie štáty, zvyšuje investície do výroby elektrických vozidiel, keďže jeho cieľom je do roku 2030 zvýšiť podiel elektromobilov na celkovej produkcii áut na 30 %. V Thajsku sa ročne vyrobí približne 2,5 milióna áut.



Podľa Thajskej rady pre investície chce BYD využívať Thajsko ako centrum výroby s cieľom vyvážať do krajín ASEAN (Združenie národov juhovýchodnej Ázie), ale aj ďalších. Už teraz Thajsko predstavuje pre čínsku BYD kľúčový zahraničný trh. Podľa údajov spoločnosti pre prieskum trhu Counterpoint dosiahol podiel BYD v 1. kvartáli na thajskom trhu elektrických vozidiel 46 %. Medzi konkurentov firmy BYD na thajskom trhu s elektromobilmi patria ďalšia čínska firma Great Wall Motor a americká automobilka Tesla.



(1 EUR = 1,08 USD)