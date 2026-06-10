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Čínska automobilka BYD plánuje prevzatie závodu v južnej Európe
Minulý rok predala firma v Európe takmer 188.000 vozidiel.
Autor TASR
Berlín 10. júna (TASR) - Čínsky výrobca elektrických vozidiel BYD uvažuje v rámci plánov o druhom výrobnom závode na európskom kontinente o prevzatí už existujúceho závodu v niektorej z krajín južnej Európy. Povedala to v stredu výkonná viceprezidentka spoločnosti Stella Liová, podľa ktorej je na užšom zozname aj Španielsko. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Preferujeme prevzatie už existujúceho závodu,“ povedala Liová. Nespresnila, ktoré ďalšie krajiny okrem Španielska sú na užšom zozname firmy, ani to, kedy by malo padnúť rozhodnutie o lokalite.
Pre Reuters tento týždeň uviedla, že prioritou spoločnosti je spustenie produkcie v jej prvom európskom závode v Maďarsku vo 4. kvartáli tohto roka. To je približne o rok neskôr, než sa pôvodne plánovalo.
Minulý rok predala firma v Európe takmer 188.000 vozidiel. To predstavuje rast o 270 %. Za prvých päť mesiacov tohto roka ich predala už vyše 100.000, čo je viac než dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu roka 2025.
„Preferujeme prevzatie už existujúceho závodu,“ povedala Liová. Nespresnila, ktoré ďalšie krajiny okrem Španielska sú na užšom zozname firmy, ani to, kedy by malo padnúť rozhodnutie o lokalite.
Pre Reuters tento týždeň uviedla, že prioritou spoločnosti je spustenie produkcie v jej prvom európskom závode v Maďarsku vo 4. kvartáli tohto roka. To je približne o rok neskôr, než sa pôvodne plánovalo.
Minulý rok predala firma v Európe takmer 188.000 vozidiel. To predstavuje rast o 270 %. Za prvých päť mesiacov tohto roka ich predala už vyše 100.000, čo je viac než dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu roka 2025.