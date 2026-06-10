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< sekcia Ekonomika

Čínska automobilka BYD plánuje prevzatie závodu v južnej Európe

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Na archívnej snímke z 25. apríla 2026 najnovší elektromobil čínskeho výrobcu automobilov BYD počas autosalónu v Pekingu. Foto: TASR/AP

Minulý rok predala firma v Európe takmer 188.000 vozidiel.

Autor TASR
Berlín 10. júna (TASR) - Čínsky výrobca elektrických vozidiel BYD uvažuje v rámci plánov o druhom výrobnom závode na európskom kontinente o prevzatí už existujúceho závodu v niektorej z krajín južnej Európy. Povedala to v stredu výkonná viceprezidentka spoločnosti Stella Liová, podľa ktorej je na užšom zozname aj Španielsko. Informovala o tom agentúra Reuters.

Preferujeme prevzatie už existujúceho závodu,“ povedala Liová. Nespresnila, ktoré ďalšie krajiny okrem Španielska sú na užšom zozname firmy, ani to, kedy by malo padnúť rozhodnutie o lokalite.

Pre Reuters tento týždeň uviedla, že prioritou spoločnosti je spustenie produkcie v jej prvom európskom závode v Maďarsku vo 4. kvartáli tohto roka. To je približne o rok neskôr, než sa pôvodne plánovalo.

Minulý rok predala firma v Európe takmer 188.000 vozidiel. To predstavuje rast o 270 %. Za prvých päť mesiacov tohto roka ich predala už vyše 100.000, čo je viac než dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu roka 2025.
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