Čínska automobilka BYD plánuje v Mexiku nový závod na elektromobily

Peking 14. februára (TASR) - Čínska automobilka BYD plánuje výstavbu svojho nového závodu na výrobu elektrických áut v Mexiku. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na japonský ekonomický denník Nikkei.



Podľa správy japonského denníka čínska automobilka už začala pracovať na štúdii uskutočniteľnosti na mexický závod a v súčasnosti rokuje s úradmi o podmienkach výstavby vrátane umiestnenia závodu. BYD síce väčšinu svojej produkcie predáva na domácom čínskom trhu, firma však chce výraznejšie expandovať do zahraničia. Okrem zvyšovania vývozu investuje aj do výstavby závodov na zahraničných trhoch.



Ako ideálny sa ukazuje mexický trh, ktorý je domovom mnohých veľkých automobiliek, keďže je úzko prepojený s trhom Spojených štátov. BYD je však aktívna aj v Latinskej Amerike. V Brazílii plánuje investovať v prepočte 620 miliónov USD (574,45 milióna eur) do nového priemyselného komplexu. V štáte Bahia na severovýchode Brazílie chce postaviť komplex troch závodov. Tie sa budú nachádzať v lokalite pôvodne využívanej americkou automobilkou Ford, ktorá však svoj závod v tejto oblasti zatvorila v roku 2021.



Nástup čínskych automobiliek vyvoláva znepokojenie automobilového sektora v iných krajinách vrátane najväčších amerických značiek. Podľa automobiliek z USA mohutná produkcia čínskych áut ohrozuje ich budúcnosť. Napríklad, šéf amerického výrobcu elektrických vozidiel Tesla Elon Musk v januári povedal, že bez obchodných bariér čínske automobilky ostatnú konkurenciu "zdemolujú".



Rovnaký názor zastáva aj aliancia AAM zastupujúca amerických výrobcov. Tá vo svojej najnovšej správe oznámila, že uvedenie lacných čínskych áut (ktorých cena je výsledkom dotácií čínskej vlády) na americký trh môže znamenať likvidáciu amerického automobilového sektora.



(1 EUR = 1,0793 USD)