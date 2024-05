Čínska automobilka BYD stavia v Maďarsku továreň na elektromobily

Budapešť 9. mája (TASR) - Čínska spoločnosť BYD postaví svoju prvú európsku továreň na výrobu elektromobilov v Maďarsku. Vyhlásil to vo štvrtok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. V meste Segedín na juhu krajiny sa už realizujú stavebné práce a prvé autá opustia výrobné linky budúci rok, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Pre Maďarsko je kľúčové, aby bol v krajine automobilový priemysel zastúpený vo všetkých podobách od výroby cez výskum až po služby, pokračoval Szijjártó. Maďarsko preto podľa neho teraz so spoločnosťou BYD rokuje o ďalšom rozšírení spolupráce. BYD už v Maďarsku prevádzkuje závod na výrobu autobusov.



Spoločnosť BYD oznámila plán výstavby závodu v Maďarsku vlani v decembri. Tri mesiace predtým Európska komisia (EK) začala vyšetrovanie poskytovania štátnych dotácií pre čínskych výrobcov elektromobilov. Umiestnenie závodu v Maďarsku by tak mohlo spoločnosti umožniť vyhnúť sa prípadným dovozným clám. Automobilka sa pre Maďarsko rozhodla po tom, ako zhruba rok dostávala ponuky zo strany viacerých európskych štátov vrátane Nemecka a Francúzska. Závod má vyrábať elektrické vozidlá a plug-in hybridy pre európsky trh.



Za záujmom čínskej firmy o expanziu v Európe je aj fakt, že na európskom trhu si môže za svoje vozidlá účtovať vyššie ceny. Napríklad cena jej modelu Dolphin sa začína v Nemecku na úrovni 35.990 eur, čo je viac než dvojnásobok požadovanej ceny v Číne.