Čínska automobilka BYD v apríli predbehla Teslu pri predaji v Európe

Peking 22. mája (TASR) - Čínsky výrobca áut BYD minulý mesiac po prvý raz predbehol v Európe Teslu. Predal tam viac vozidiel ako automobilka Elona Muska, ktorá zaznamenala kolaps dopytu pre jeho politické postoje. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo.



Konkrétne, čínsky gigant BYD predal v apríli na tzv. starom kontinente 7230 elektrických vozidiel na batérie, zatiaľ čo Tesla predala 7165 kusov, podľa údajov JATO Dynamics.



Je to významný míľnik pre čínsku značku a naznačuje, že využila alarmujúci pokles popularity spoločnosti Tesla v Európe.



Registrácie nových vozidiel Tesla sa v apríli znížili medziročne takmer o 50 %, zatiaľ čo predaj BYD v rovnakom období vzrástol o 169 %, ukázali údaje JATO Dynamics.



BYD predbehol v apríli v Európe Teslu bez toho, aby sa v jeho výsledkoch zohľadnili aj predaje hybridov. Čínska automobilka predala totiž v Európe minulý mesiac celkovo 12.525 vozidiel.



Tesla sa tento rok prepadla v Európe, na jej treťom najväčšom trhu po USA a Číne. Podľa JATO Dynamics klesol odbyt automobilky v prvých troch mesiacoch 2025 o 30 %, a to aj napriek celkovému nárastu predaja elektrických vozidiel na európskom trhu.



Automobilka čelí vlne odporu v súvislosti s úlohou jej generálneho riaditeľa Muska v administratíve prezidenta Donalda Trumpa a pre jeho podporu nemeckej krajne pravicovej strany AfD.



Musk pritom v rozhovore na Katarskom ekonomickom fóre v utorok (20. 5.) poprel, že Tesla čelí pádu predaja, napriek tomu, že jeho automobilka minulý mesiac oznámila svoj najslabší štvrťrok z hľadiska dodávok od roku 2022, keďže upravovala továrne na výrobu aktualizovaného Modelu Y.



„Európa je náš najslabší trh. Všade inde sme silní. Predajom sa darí, nepredpokladáme žiadny zmysluplný výpadok predaja,“ povedal Musk.



BYD sa medzitým ponáhľa s uvádzaním nových modelov na európsky trh v snahe využiť rast dopytu na kontinente.



Čínska značka v stredu (21. 5.) predstavila model Dolphin Surf, európsku verziu svojho lacného Seagull EV.



Kompaktný hatchback sa začne predávať na 15 európskych trhoch v júni s cenami od 23.000 eur, čo je približne o 19.000 USD (16.782,97 eura) menej ako najlacnejší model Tesly.



Po porážke Tesly v Číne sa BYD zameral na agresívnu expanziu do zámoria. Čínsky gigant predal minulý mesiac v zahraničí 79.000 vozidiel, čo je takmer dvojnásobok jeho predaja pred rokom, v apríli 2024.



(1 EUR = 1,1321 USD)