Čínska automobilka BYD zvýšila kvartálny zisk 11-krát

Hongkong/Šanghaj 29. marca (TASR) - Čínsky výrobca elektrických áut BYD nebude mať problémy so zvládaním cenovej vojny a poklesom dopytu v Číne. Uviedla to spoločnosť v stredu po tom, ako zverejnila výsledky za 4. kvartál, ktoré poukázali až na 11-násobný rast zisku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Automobilka zaznamenala za obdobie október až december zisk 7,3 miliardy jüanov (979,16 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala zisk 602 miliónov jüanov. Za celý minulý rok sa čistý zisk firmy, v ktorej 12-percentný podiel kontroluje Berkshire Hathaway miliardára Warrena Buffetta, zvýšil o 446 % na 16,6 miliardy jüanov. Výsledky sú v súlade s odhadom, ktorý spoločnosť zverejnila v januári.



Tržby dosiahli vo 4. kvartáli 156,4 miliardy jüanov. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 120,4 %. Za celý rok predstavovali tržby 424 miliárd jüanov a oproti roku 2021 vzrástli o 96,2 %.



Firma BYD oznámila, že je dostatočne veľká na to, aby si s cenovou vojnou na trhu a klesajúcim dopytom poradila. Ako povedal novinárom v Hongkongu predseda predstavenstva firmy Wang Čuang-fu, veľkosť automobilky jej umožní udržať si vysoké ziskové marže aj napriek cenovej vojne a ukončeniu vládnych dotácií pre elektrické vozidlá.



Viaceré automobilky, vrátane BYD, znížili ceny svojich produktov s cieľom udržať si pri klesajúcom dopyte podiel na trhu. Firmy tak reagovali na krok americkej Tesly, ktorá ako prvá na začiatku tohto roka znížila ceny svojich vozidiel.



BYD je však jednou z mála, ktorej sa podarilo podiel na čínskom trhu zvýšiť. Podporili ju plug-in hybridy a čisto elektrické autá zo série Dynasty a Ocean. Za prvé dva mesiace roka kontrolovala firma 41 % čínskeho trhu s takzvanými novými energetickými vozidlami. Na porovnanie, podiel Tesly na tomto trhu predstavoval za dané obdobie 8 %.



(1 EUR = 7,4554 CNY)