Čínska automobilka Chery plánuje vstup na európsky trh

Berlín/Peking 2. októbra (TASR) - Čínska automobilka Chery Automobile chce v priebehu nasledujúcich dvoch rokov uviesť na trh v Európe modely SUV od troch svojich značiek. A v roku 2024 by mohla rozhodnúť o výstavbe závodu v Európe. Uviedol to v pondelok Jochen Tüting, riaditeľ Chery Europe. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Chery, ôsma najväčšia automobilka v Číne podľa objemu predaja v roku 2022, sa pridáva k rastúcemu počtu čínskych výrobcov vozidiel, od lídra na trhu BYD po menších rivalov Xpeng a Nio, ktorí plánujú expanziu do Európy, keďže konkurencia na domácom trhu sa zintenzívňuje a ich rast v Číne sa zmierňuje.



Tüting spresnil, že automobilka sa pripravuje na uvedenie svojich značiek Omoda a Jaecoo na všetky hlavné európske trhy, vrátane Nemecka, Británie, Španielska, Talianska a Francúzska.



Do konca roku 2025 spoločnosť uvedie na európsky trh tri modely SUV z každej značky, a to ako plne elektrické, tak hybridné a tiež autá na fosílne palivá s ohľadom na rôzne časti Európy. Predaj elektrických vozidiel je napríklad vyšší v západoeurópskych krajinách ako na južných trhoch, poznamenal Tüting.



"S týmito dvoma značkami (Omoda a Jaecoo) sa intenzívne zameriavame na rastúci segment SUV," povedal.



Plne elektrický automobil Exlantix, tretia značka na štartovacom zozname Chery pre Európu, bude debutovať začiatkom roku 2025, uviedol.



Chery spustí najskôr predaj kompaktného crossoveru Omada 5 so spaľovacím motorom (s päťhviezdičkovým hodnotením bezpečnosti Euro NCAP) v Španielsku a v Nemecku bude od apríla predávať verziu na fosílne palivo aj plne elektrickú verziu.



Omada 5 sa bude predávať za približne 30.000 eur, "čo si myslíme, že bude cenovo veľmi konkurencieschopné," povedal Tüting.



Európska komisia minulý mesiac oznámila, že začína vyšetrovať, či zaviesť represívne clá na ochranu výrobcov automobilov v Európskej únii (EÚ) pred lacnejšími čínskymi dovozmi elektrických vozidiel, ktoré podľa nej využívajú štátne dotácie. Tüting však tvrdí, že Chery vyšetrovanie neznepokojuje, pričom už v roku 2024 by automobilka mohla rozhodnúť o montážnom závode v Európe. Podľa neho tam, kde firma získa dôveru, že dokáže predať správne objemy, bude to pre ňu náznak, že môže mať aj miestnu produkciu.



Napriek tomu môžu čínske značky čeliť v Európe problémom, keďže nie sú známe a náklady na ich dovoz budú vysoké.



Spoločnosť Chery má 10 montážnych závodov mimo Číny. V tomto roku Chery očakáva zdvojnásobenie exportu áut zo 450.000 v roku 2022, čím sa jej celkový predaj v roku 2023 priblíži k dvom miliónom vozidiel, dodal Tüting.