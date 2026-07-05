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Čínska automobilka Chery prevzala bývalý závod Nissanu v Južnej Afrike
Čínska firma plánuje urobiť z Južnej Afriky svoju africkú centrálu na výskum, vývoj, produkciu, ako aj export.
Autor TASR
Johannesburg 5. júla (TASR) - Čínska automobilka Chery oficiálne prevzala bývalý výrobný závod Nissanu v Južnej Afrike. K prevzatiu došlo pol roka po dohode, ktorú s japonskou spoločnosťou uzatvorila. Informovala o tom agentúra Reuters.
Manažment firmy Chery, ktorá prevzala závod v Rosslyne, čo je priemyselné predmestie mesta Akasia ležiacom zhruba 30 kilometrov severozápadne od Pretórie, oznámil, že spoločnosť investuje milióny dolárov do modernizácie ešte predtým, než začne s produkciou svojich vozidiel v Južnej Afrike. Tá je naplánovaná na polovicu budúceho roka.
Čínska firma plánuje urobiť z Južnej Afriky svoju africkú centrálu na výskum, vývoj, produkciu, ako aj export. Zatiaľ čo čínsky koncern BYD je najväčším čínskym producentom áut, Chery je najväčším čínskym exportérom v tejto oblasti.
Spoločnosť zároveň sľúbila, že v juhoafrickom závode, v ktorom pracuje takmer 700 ľudí, udrží počet pracovných miest na pôvodnej úrovni. Navyše, jej viceprezident Charlie Zhang uviedol, že projekt vytvorí takmer 3000 priamych aj nepriamych miest vo výrobe, v dodávateľskom reťazci a súvisiacich službách.
Manažment firmy Chery, ktorá prevzala závod v Rosslyne, čo je priemyselné predmestie mesta Akasia ležiacom zhruba 30 kilometrov severozápadne od Pretórie, oznámil, že spoločnosť investuje milióny dolárov do modernizácie ešte predtým, než začne s produkciou svojich vozidiel v Južnej Afrike. Tá je naplánovaná na polovicu budúceho roka.
Čínska firma plánuje urobiť z Južnej Afriky svoju africkú centrálu na výskum, vývoj, produkciu, ako aj export. Zatiaľ čo čínsky koncern BYD je najväčším čínskym producentom áut, Chery je najväčším čínskym exportérom v tejto oblasti.
Spoločnosť zároveň sľúbila, že v juhoafrickom závode, v ktorom pracuje takmer 700 ľudí, udrží počet pracovných miest na pôvodnej úrovni. Navyše, jej viceprezident Charlie Zhang uviedol, že projekt vytvorí takmer 3000 priamych aj nepriamych miest vo výrobe, v dodávateľskom reťazci a súvisiacich službách.