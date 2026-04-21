Čínska automobilka Chery chce vo Francúzsku vyrábať elektromobil
Autor TASR
Paríž 21. apríla (TASR) - Čínska automobilka Chery v chce vo Francúzsku vyrábať malý elektromobil určený pre európsky trh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Chceme postaviť francúzske auto pre Francúzov,“ povedal pre AFP šéf francúzskej divízie Chery Yanbang Yu. „Chceme pochopiť vkus francúzskych spotrebiteľov a chceme malé auto s atraktívnym dizajnom,“ dodal Yu.
Chery je treťou najväčšou čínskou automobilkou, no dlhodobo je najväčším čínskym exportérom áut. V zahraničí predala polovicu z 2,8 milióna vozidiel, ktoré vyrobila v roku 2025 vyrobených vozidiel.
Na európskom trhu však pôsobí len krátko a zaostáva za čínskym konkurentom SAIC, ktorý v regióne predáva autá pod tradičnou britskou značkou MG. Chery v Európe rozširuje predajnú sieť svojich značiek Jaecoo a Omoda, ktoré boli tento mesiac uvedené na trh vo Francúzsku.
Automobilka sa v snahe o posilnenie európskych aktivít rozhodla zriadiť výskumno-vývojové centrum v Paríži, ktoré má vyvíjať „malé mestské auto, pretože Francúzsko by bolo pre tento typ vozidla veľmi veľkým trhom a najlepší spôsob je navrhnúť ho priamo vo Francúzsku,“ uviedol obchodný riaditeľ francúzskej divízie Chery Lionel French Keogh.
Chery už v Španielsku v bývalom závode Nissanu montuje hybridy, ktoré predáva pod značkou Ebro. Automobilka chce zvýšiť výrobu na 200.000 vozidiel ročne v priebehu troch rokov a zvažuje akvizíciu ďalších výrobných kapacít v Európe.
Španielsko a Maďarsko patria medzi obľúbené destinácie čínskych firiem, ktoré chcú začať produkovať batérie a autá v Európe, aby sa vyhli dovozným clám Európskej únie.
