Frankfurt nad Mohanom/Peking 11. septembra (TASR) - Čínska automobilka Geely hľadá miesta pre závod v Európe, aj keď sa ešte celkom nerozhodla, či ho postaví. Uviedli to manažéri konglomerátu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Ešte to nie je na 100 %," povedal Li Čchuan-chaj, viceprezident Geely Auto Group, jednej zo značiek Zhejiang Geely Holding Group, v rozhovore pre Reuters vo Frankfurte nad Mohanom.



Geely rokuje s novou poľskou vládou o spoločnom závode na výrobu elektrických vozidiel v krajine. Poľskí predstavitelia však začiatkom roka povedali, že nepovažujú Geely za ideálneho partnera.



"Máme veľa možností," uviedol Li Čchuan-chaj na otázku o rokovaniach, pričom odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti.



Nicolas Appelgren, európsky riaditeľ pre značku Lynk & Co Geely, povedal, že Geely hľadá miesta v celom regióne.



Značka, ktorá v súčasnosti predáva v Európe iba jeden hybridný model, uvedie na budúci mesiac na trh v Taliansku elektromobil na batérie vyrobený v Číne. Plánuje však postaviť svoj ďalší batériový automobil v Európe, povedal Appelgren a dodal, že zatiaľ neexistuje žiadny konkrétny časový plán.



Geely je druhou najväčšou automobilkou v Číne z hľadiska tržieb, pričom konkurenčná automobilka BYD ju predbehla len minulý rok. Geely vlastní Volvo Cars, má spoločný podnik s Renaultom a podiely v Aston Martin a Mercedes-Benz.



Spoločnosť sa v stredu rozhodla vytvoriť si základňu vo Frankfurte nad Mohanom, kde plánuje testovať 13 tzv. nových energetických vozidiel (NEV). Týmto termínom sa na čínskom trhu označujú hybridy, elektrické autá na batérie aj vodíkové autá. Cieľom je posúdiť ich výkon a zosúladiť ich s európskymi normami.



Geely je tak ďalším z čoraz väčšieho počtu čínskych výrobcov automobilov vrátane Chery a Great Wall Motor, ktorí plánujú založiť závody v Európe. Európska komisia plánuje totiž prísnejšie obchodné bariéry pre dovoz elektrických vozidiel z Číny vrátane ciel až do výšky 35,3 %, o ktorých rokuje s Pekingom.