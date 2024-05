Čínska automobilka Geely uvedie na trh hybridy s úspornejšími motormi

Šanghaj 29. mája (TASR) - Čínska spoločnosť Geely Holding Group v stredu oznámila, že v prvej polovici budúceho roka uvedie na trh sériu hybridných modelov vybavených motorom novej generácie, ktorý je efektívnejší z hľadiska spotreby paliva. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Motory Geely dosahujú tepelnú účinnosť až 46,1 % podľa produktového certifikátu, ktorý vydala štátna spoločnosť CATARC Huacheng Certification Co. To zníži spotrebu paliva a predĺži dojazd.



Nové modely uvedené na trh budú pre sériu Galaxy Geely Auto a jej značku Lynk & Co. Plug-in hybridy sú najrýchlejšie rastúcim typom v Číne vďaka svojej cenovej dostupnosti. Konkurencia v tomto sektore sa zintenzívňuje.



Ďalšia čínska automobilka BYD v utorok (28. 5.) uviedla na trh dva hybridné sedany vybavené novou hybridnou technológiou s cenou od 99.800 jüanov (12.658,23 eura). BYD tvrdí, že nová hybridná technológia umožňuje spotrebu paliva pri vybitých batériách 2,9 litra na 100 km s tepelnou účinnosťou 46,06 %.



(1 EUR = 7,8842 CNY)