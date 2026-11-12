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Čínska automobilka Geely zavádza v Rusku novú špecializovanú sieť
Konkrétne pôjde o štyri prevádzky - dve v Moskve a dve v Petrohrade.
Autor TASR
Moskva 12. novembra (TASR) - Čínska automobilka Geely zavádza v Rusku špecializovanú sieť zameranú na predaj a servis elektrických a hybridných vozidiel, oznámila vo štvrtok poradenská firma Avtostat, ktorá sa špecializuje na ruský automobilový trh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Pilotné centrá vzniknú na základe už existujúcej predajnej siete značky Geely. Konkrétne pôjde o štyri prevádzky - dve v Moskve a dve v Petrohrade -, ktoré prejdú úpravami, aby spĺňali nové servisné štandardy pre elektrické vozidlá a hybridy. V týchto špecializovaných showroomoch bude k dispozícii elektrický crossover Geely EX5 a nový hatchback Geely EX2, ktorého uvedenie na ruský trh je naplánované do konca roka 2026. Zákazníci budú mať navyše možnosť vyskúšať si elektrické vozidlá v rámci testovacích jázd, ktoré môžu trvať až 24 hodín. Za zavedením tohto nového formátu stojí rastúci dopyt po vozidlách vybavených elektrickými a hybridnými pohonnými jednotkami, vysvetlila spoločnosť Avtostat.
Pilotné centrá vzniknú na základe už existujúcej predajnej siete značky Geely. Konkrétne pôjde o štyri prevádzky - dve v Moskve a dve v Petrohrade -, ktoré prejdú úpravami, aby spĺňali nové servisné štandardy pre elektrické vozidlá a hybridy. V týchto špecializovaných showroomoch bude k dispozícii elektrický crossover Geely EX5 a nový hatchback Geely EX2, ktorého uvedenie na ruský trh je naplánované do konca roka 2026. Zákazníci budú mať navyše možnosť vyskúšať si elektrické vozidlá v rámci testovacích jázd, ktoré môžu trvať až 24 hodín. Za zavedením tohto nového formátu stojí rastúci dopyt po vozidlách vybavených elektrickými a hybridnými pohonnými jednotkami, vysvetlila spoločnosť Avtostat.