Čínska automobilka Great Wall plánuje zvýšiť predaj na 4 milióny áut

Peking 28. júna (TASR) - Čínska automobilka Great Wall Motor plánuje do štyroch rokov zvýšiť predaj vozidiel na približne štvornásobok objemu z minulého roka. Plány najväčšieho čínskeho výrobcu pick-upov podporil zvýšený dopyt po veľkých autách.



Šéf spoločnosti Wej Ťien-ťün v pondelok uviedol, že Great Wall chce v roku 2025 predať zhruba 4 milióny vozidiel a dosiahnuť tržby okolo 600 miliárd jüanov (77,78 miliardy eur). Informovala o tom agentúra Reuters. Na porovnanie, v minulom roku ich predala 1,1 milióna. Z tohto počtu by do roku 2023 chcela predaj zvýšiť na 2,8 milióna áut.



Z plánovaných zhruba 4 miliónov vozidiel v roku 2025 by približne 80 % malo patriť do skupiny nových energetických vozidiel NEV (skupina zahrnuje elektrické autá, plug-in hybridy a autá na vodíkový pohon).



S cieľom zvýšiť predaj ekologickejších vozidiel firma v súčasnosti pracuje na výstavbe závodu v Číne na elektrické autá spolu s nemeckou spoločnosťou BMW. Great Wall má v pláne dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2045. To je o 15 rokov skôr, než je cieľ samotnej Číny. Great Wall, ktorej na čínskom trhu konkurujú BYD a Geely, plánuje zároveň výrobu áut v Rusku a Thajsku.



(1 EUR = 7,7139 CNY)