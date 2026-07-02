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Čínska automobilka GWM chce do roku 2030 získať 5 % európskeho trhu
GWM uviedla na európsky trh kompaktné mestské SUV Ora 5, ktoré je dostupné v benzínovej, hybridnej a elektrickej verzii s cenou od 26.950 eur
Autor TASR
Verona 2. júla (TASR) - Čínska automobilka Great Wall Motor (GWM) plánuje do roku 2030 dosiahnuť na trhu v Európe podiel 3 až 5 %. Na európskom trhu chystá do dvoch rokov uvedenie najmenej desiatich modelov, od kompaktných áut až po veľké terénne vozidlá. Povedala to vo štvrtok technologická riaditeľka skupiny Nicole Wu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Firma GWM bola medzi prvými čínskymi výrobcami automobilov, ktorí začiatkom tohto desaťročia vstúpili na európsky trh, ale jej stratégia zameraná na elektromobily mala na vysoko konkurenčnom trhu ťažkosti. V súčasnosti sa do Európy vracia a prostredníctvom miestnych dovozcov predáva svoje vozidlá vo Veľkej Británii a Nemecku a chystá pôsobenie v Taliansku a Španielsku prostredníctvom vlastných dcérskych spoločností. Ďalšiu expanziu plánuje napríklad do Poľska. Regionálny riaditeľ GWM pre južnú Európu Charles Zhao uviedol, že spoločnosť chce dosiahnuť trhový podiel na úrovni zhruba 5 % aj v Taliansku.
GWM uviedla na európsky trh kompaktné mestské SUV Ora 5, ktoré je dostupné v benzínovej, hybridnej a elektrickej verzii s cenou od 26.950 eur. Technologická riaditeľka skupiny uviedla, že model Ora 5 bol „doladený špeciálne pre Európu“. „Európa je pre našu spoločnosť strategickým trhom. Už tu máme miestne vývojové a výskumné tímy,“ povedala Nicole Wu.
Firma GWM bola medzi prvými čínskymi výrobcami automobilov, ktorí začiatkom tohto desaťročia vstúpili na európsky trh, ale jej stratégia zameraná na elektromobily mala na vysoko konkurenčnom trhu ťažkosti. V súčasnosti sa do Európy vracia a prostredníctvom miestnych dovozcov predáva svoje vozidlá vo Veľkej Británii a Nemecku a chystá pôsobenie v Taliansku a Španielsku prostredníctvom vlastných dcérskych spoločností. Ďalšiu expanziu plánuje napríklad do Poľska. Regionálny riaditeľ GWM pre južnú Európu Charles Zhao uviedol, že spoločnosť chce dosiahnuť trhový podiel na úrovni zhruba 5 % aj v Taliansku.
GWM uviedla na európsky trh kompaktné mestské SUV Ora 5, ktoré je dostupné v benzínovej, hybridnej a elektrickej verzii s cenou od 26.950 eur. Technologická riaditeľka skupiny uviedla, že model Ora 5 bol „doladený špeciálne pre Európu“. „Európa je pre našu spoločnosť strategickým trhom. Už tu máme miestne vývojové a výskumné tímy,“ povedala Nicole Wu.