Čínska automobilka Li Auto chce predstihnúť BMW, Mercedes aj Audi

Šanghaj 9. augusta (TASR) - Čínska automobilka Li Auto plánuje na budúci rok prekonať v objeme predaja nemeckých konkurentov v oblasti prémiových vozidiel BMW, Mercedes-Benz a Audi. Firma, ktorá je na trhu osem rokov, postupne zrýchľuje uvádzanie nových modelov na trh a zvyšuje produkciu. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Budeme sa snažiť o to, aby sme sa v roku 2024 stali v Číne z pohľadu objemu predaja jednotkou na trhu prémiových áut," povedal generálny riaditeľ Li Siang na stretnutí s investormi. V tejto súvislosti dodal, že po tom, ako zvýšila produkciu, by firma mohla vo 4. štvrťroku dodať mesačne na trh 40.000 áut.



Li Auto plánuje uviesť na trh svoj prvý batériový elektrický model MEGA koncom tohto roka. Li Siang predpokladá, že auto sa stane v Číne najpredávanejším modelom medzi autami s cenou nad 500.000 jüanov (63.267 eur) bez ohľadu na ich pohon. Ďalšie štyri nové modely plánuje firma uviesť na trh na budúci rok, pričom tri z nich budú čisto elektrické vozidlá.



Cenová vojna, ktorú v januári odštartovala americká automobilka Tesla, dostala viacerých čínskych výrobcov elektrických vozidiel pod tlak. Problémy zaznamenali Nio aj Xpeng, ktoré oznámili za 1. polrok pokles tržieb a straty. Avšak Li Auto dokázala tento rok zvýšiť svoj podiel na trhu s autami nad 300.000 jüanov a rastú jej aj zisky. Sú za tým najmä štyri hybridné vozidlá s predĺženým dojazdom, ktoré sú určené pre rodiny.



Firma dodala za sedem mesiacov tohto roka 173.251 áut. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 145 %. V 3. štvrťroku plánuje Li Auto predať viac než 100.000 vozidiel. Čo sa týka nemeckých automobiliek, ktoré tento rok predávajú s výraznou zľavou, ich mesačné predaje sa podľa údajov Čínskej asociácie výrobcov áut (CAAM) pohybovali v 1. polroku od 31.500 do 70.000 áut.



(1 EUR = 7,903 CNY)