Čínska automobilka SAIC plánuje právne kroky po zavedení ciel v EÚ

Peking 21. augusta (TASR) - Čínska automobilka SAIC Motor v stredu oznámila, že prijme ďalšie právne kroky na ochranu svojich práv a záujmov. Reagovala tak na rozhodnutie Európskej komisie, ktorá po antisubvenčnom vyšetrovaní zaviedla clá na dovoz elektrických vozidiel vyrobených v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Celkový predaj vozidiel SAIC v roku 2024 zaznamenal určité krátkodobé výkyvy v dôsledku tlaku z Európy a USA, uviedla spoločnosť vo vyhlásení. V reakcii na to SAIC plánuje zintenzívniť svoje úsilie a zameria sa na stabilný nárast mesačného predaja, dodala automobilka.



Aj Čínske združenie výrobcov automobilov (CAAM) "je rozhodne proti revidovanému návrhu Európskej únie (EÚ) o clách na čínske elektrické vozidlá". Informovala o tom v stredu čínska štátna televízia CCTV. Podľa CAAM clá prinášajú "obrovské riziká a neistotu" pre čínske prevádzky a investície v EÚ.



Európska komisia v utorok (20. 8.) zverejnila výsledky vyšetrovania dotácií pre výrobcov elektrických vozidiel v Číne aj návrh konečných päťročných ciel, ktorý zahŕňal niektoré revízie predchádzajúcich dočasných ciel.



Komisia v stanovisku uviedla, že je stále presvedčená, že čínski výrobcovia elektromobilov ťažia z rozsiahlych dotácií. A navrhla clá až do výšky 36,3 % pre automobilové spoločnosti, ktoré pri vyšetrovaní nespolupracovali. To je mierne zníženie v porovnaní s júlovým dočasným návrhom maximálneho cla vo výške 37,6 %.



Vysoké clá "poškodili dôveru čínskych podnikov pôsobiacich v Európe a investujúcich v Európe," citovala televízia z vyhlásenia CAAM. Bude to mať "vážny nepriaznivý vplyv na rozvoj automobilového priemyslu v EÚ, miestnych pracovných príležitostí v EÚ a dosiahnutie ekologického a trvalo udržateľného rozvoja," dodalo združenie CAAM.