Čínska automobilka SAIC postaví v Španielsku závod na elektromobily
Autor TASR
Madrid 1. júna (TASR) - Čínska automobilka SAIC Motor postaví svoju prvú továreň na elektromobily v Európe v španielskom regióne Galícia. Oznámili to v pondelok miestne úrady. Očakáva sa, že výstavba závodu v prístave A Coruňa sa začne v roku 2027 a jeho výroba sa odštartuje koncom nasledujúceho roka. Závod by mal ročne produkovať 120.000 vozidiel, uviedol predseda regionálnej vlády Galície Alfonso Rueda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Úvodná investícia má byť v objeme približne 200 miliónov eur a očakáva sa, že vytvorí 2300 pracovných miest, povedal na tlačovej konferencii Rueda. Španielsko je pre čínskych investorov osobitne atraktívne, pretože rast jeho ekonomiky patrí k najrýchlejších v Európe a náklady na energie zostávajú relatívne nízke vďaka tomu, že krajina sa zameriava na obnoviteľné zdroje. Bilaterálne španielsko-čínske vzťahy sa posilnili, pričom španielsky premiér Pedro Sánchez za ostatné tri roky navštívil Čínu štyrikrát.
Čínski výrobcovia automobilov si rýchlo budujú svoju pozíciu na lukratívnom európskom automobilovom trhu. Podporujú ich pravidlá Európskej únie, ktoré vyžadujú, aby 90 % všetkých automobilov predávaných v bloku bolo do roku 2035 elektrických. Spoločnosť SAIC v Európe už niekoľko rokov predáva hybridné vozidlá a elektromobily pod značkou MG.
