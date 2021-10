Čínska banka poskytne energetickému sektoru 400 mld eur

Peking 25. októbra (TASR) - Čínska priemyselná a obchodná banka poskytne energetickému sektoru v najbližších piatich rokoch tri bilióny CNY (404,62 miliardy eur). Uviedol to v pondelok čínsky energetický úrad NEA.



Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), ktorá je jednou zo štyroch veľkých čínskych štátom vlastnených komerčných bánk, a NEA podpísali dohodu o strategickej spolupráci. Jedným z jej cieľov je pomoc pri zabezpečení dodávok elektriny a ďalších energií podľa zimy a jari, uviedol úrad pre energetiku NEA v krátkom stanovisku. Čína aktuálne bojuje s najhorším nedostatkom elektriny za dlhé roky.



Spolupráca takisto umožní ICBC a NEA preskúmať spôsoby podpory zelenej energie a prechodu k uhlíkovej neutralite.