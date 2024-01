Čínska banka Zhongzhi podala na súd návrh na vyhlásenie konkurzu

Peking 5. januára (TASR) - Jedna najväčších tieňových bánk v Číne Zhongzhi Enterprise Group (ZEG) podala v piatok na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, keďže nedokázala splatiť svoj dlh. Zasiahli ju problémy na trhu s nehnuteľnosťami. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a BBC.



ZEG požičala miliardy realitným firmám a jej aktíva nepostačujú na zaplatenie všetkých dlhov, uviedol v piatok súd v Pekingu. Súd oznámil tiež, že akceptoval žiadosť ZEG o konkurznú likvidáciu v súlade s čínskym zákonom o bankrote podnikov.



Problémy spoločnosti, ktorá patrila k významným hráčom v čínskom sektore tieňového bankovníctva v hodnote 3 biliónov USD (2,75 bilióna eur), čo je zhruba veľkosť francúzskej ekonomiky, prehĺbili obavy, že dlhová kríza v realitnom sektore sa prelieva do širšieho finančného sektora. Tieňové bankovníctvo je termín pre systém veriteľov, maklérov a iných sprostredkovateľov úverov, ktorí nespadajú do oblasti tradičného regulovaného bankovníctva a nepodliehajú tak rovnakým druhom rizík, likvidity a kapitálových obmedzení ako tradičné banky.



Neformálne pôžičky v čínskej ekonomike vždy existovali, ale tieňové bankovníctvo sa skutočne rozbehlo po globálnej finančnej kríze v roku 2008, keď bol nedostatok úverov.



ZEG sa v novembri ospravedlnila svojim investorom v liste, v ktorom uviedla, že je ťažko insolventná so záväzkami až do výšky 64 miliárd USD, ktoré vysoko prevyšujú hodnotu aktív. Tie sa odhadujú približne na 38 miliárd USD.



Čínsky vysoko zadlžený sektor nehnuteľností má od roku 2020 problémy s likviditou. Nesplácanie dlhov zo strany developerov od konca roku 2021 brzdilo hospodársky rast a otriasalo globálnymi trhmi.



Náznaky problémov Zhongzhi sa objavili vlani v júli, keď Zhongrong International Trust, spoločnosť kontrolovaná ZEG, zmeškala platby za desiatky investičných produktov.



V auguste oznámila skupina ZEG investorom, že čelí kríze likvidity a uskutoční reštrukturalizáciu dlhu. Vedenie uviedlo, že plánom je "vlastná záchrana" prostredníctvom reštrukturalizácie so zameraním sa na vymáhanie dlhov a likvidáciu majetku, ale možnosťou je aj bankrot.



Očakáva sa, že súdny proces bude pomalý a investori pravdepodobne odpíšu veľké straty. Podľa niektorých expertov možno získajú späť len 30 % svojich peňazí.



(1 EUR = 1,0921 USD)