Čínska centrálna banka dala do bankového systému krátkodobú likviditu

Peking 23. septembra (TASR) - Čínska centrálna banka dodala do bankového systému krátkodobú likviditu a znížila 14-dňovú reverznú repo sadzbu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



People's Bank of China (PBOC) v pondelok prvýkrát po niekoľkých mesiacoch dodala do svojho bankového systému 14-dňovú hotovosť s nižšou úrokovou sadzbou, čím signalizovala, že chce pokračovať v uvoľňovaní menových podmienok.



PBOC prostredníctvom operácií na voľnom trhu dodala do bankového systému 234,6 miliardy CNY (29,78 miliardy eur). Čínska centrálna banka uviedla, že chce "na konci kvartálu udržať likviditu v bankovom systéme na primeranej úrovni".



PBOC pridala 160,1 miliardy CNY prostredníctvom 7-dňových reverzných repo obchodov pri úrokovej sadzbe 1,70 %. Prostredníctvom 14-dňových reverzných repo obchodov dodala 74,5 miliardy CNY pri úrokovej sadzbe 1,85 %, čo je o 10 bázických bodov menej v porovnaní úrokom 1,95 % pri predchádzajúcej injekcii prostredníctvom 14-dňových obchodov.



Podľa analytikov samotné dodanie hotovosti do bankového systému nepredstavuje výrazné uvoľnenie politiky. Čína tradične využíva 14-dňové repo obchody, aby pomohla bankovému systému preklenúť dlhšie prázdniny, naposledy to tak urobila vo februári.



Pondelková injekcia likvidity prichádza pred čínskymi sviatkami pri príležitosti Národného dňa, ktoré sa začínajú 1. októbra, pričom zníženie sadzby 14-dňovej repo sadzby je v súlade s júlovým poklesom 7-dňovej repo sadzby.



"Toto zníženie sadzieb by som nepovažoval za signál, že PBOC pokračuje v uvoľňovaní menovej politiky," uviedol hlavný ekonóm spoločnosti Pinpoint Asset Management Čang Č'-wej. "Napriek tomu očakávam, že PBOC v nasledujúcich mesiacoch zníži 7-dňovú repo sadzbu, ako aj povinné minimálne rezervy," dodal.



Druhá najväčšia svetová ekonomika bojuje s deflačnými tlakmi a snaží sa podporiť rast. Špekulácie, že PBOC urýchli uvoľňovanie menovej politiky, minulý týždeň podporil fakt, že americká centrálna banka (Fed) spustila cyklus uvoľňovania výrazným znížením sadzieb o pol percentuálneho bodu. PBOC naposledy znižovala krátkodobé a dlhodobé referenčné sadzby v júli.



(1 EUR = 7,8776 CNY)