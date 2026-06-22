< sekcia Ekonomika
Čínska centrálna banka drží úrokové sadzby na nezmenenej úrovni
Na stabilnej úrovni sa držia už 13. mesiac v rade.
Autor TASR
Peking 22. júna (TASR) - Čínska centrálna banka v pondelok ponechala svoje kľúčové úrokové sadzby nezmenené. Na stabilnej úrovni sa tak držia už 13. mesiac v rade. Banka tým naznačila, že neplánuje uvoľniť menovú politiku, napriek tomu, že domáci dopyt sa nevyvíja podľa predstáv vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ľudová banka Číny (PBOC) opätovne ponechala jednoročnú úrokovú sadzbu (LPR) na úrovni 3 %. Nezmenila ani päťročnú LPR, ktorá tak zotrvala na úrovni 3,5 %. Jej rozhodnutie je v súlade s odhadmi analytikov oslovených agentúrou Reuters. Všetci, ktorých agentúra oslovila, uviedli, že neočakávajú zmenu ani pri jednej zo sadzieb.
Obidve sadzby menila čínska centrálna banka naposledy v máji minulého roka, keď ich znížila o 10 bázických bodov. Jednoročná LPR ovplyvňuje úročenie firemných a spotrebiteľských úverov a od päťročnej LPR sa odvíja úročenie hypoték.
Nedávne ekonomické dáta pritom ukázali, že druhá najväčšia ekonomika sveta vykazuje dvojrýchlostný model rastu. Na jednej strane firmy zaznamenávajú dobré výsledky v dôsledku pozitívne sa vyvíjajúceho exportu, na druhej je tu však oslabovanie domáceho dopytu, pod čo sa veľkou mierou podpísala dlhoročná kríza realitného sektora.
Podľa ostatných údajov centrálnej banky sa objem nových úverov v máji zvýšil, tempo rastu však bolo slabšie, než sa čakalo. Dôvodom sú práve pokračujúce problémy na trhu s nehnuteľnosťami. Objem poskytnutých nových úverov vzrástol na 520 miliárd jüanov (66,99 miliardy eur), analytici však počítali s ich rastom na 550 miliárd jüanov. Od začiatku roka do konca mája poskytli čínske banky úvery v hodnote 9,11 bilióna jüanov, pričom v rovnakom období minulého roka to bolo 10,68 bilióna jüanov.
(1 EUR = 7,7624 CNY)
Ľudová banka Číny (PBOC) opätovne ponechala jednoročnú úrokovú sadzbu (LPR) na úrovni 3 %. Nezmenila ani päťročnú LPR, ktorá tak zotrvala na úrovni 3,5 %. Jej rozhodnutie je v súlade s odhadmi analytikov oslovených agentúrou Reuters. Všetci, ktorých agentúra oslovila, uviedli, že neočakávajú zmenu ani pri jednej zo sadzieb.
Obidve sadzby menila čínska centrálna banka naposledy v máji minulého roka, keď ich znížila o 10 bázických bodov. Jednoročná LPR ovplyvňuje úročenie firemných a spotrebiteľských úverov a od päťročnej LPR sa odvíja úročenie hypoték.
Nedávne ekonomické dáta pritom ukázali, že druhá najväčšia ekonomika sveta vykazuje dvojrýchlostný model rastu. Na jednej strane firmy zaznamenávajú dobré výsledky v dôsledku pozitívne sa vyvíjajúceho exportu, na druhej je tu však oslabovanie domáceho dopytu, pod čo sa veľkou mierou podpísala dlhoročná kríza realitného sektora.
Podľa ostatných údajov centrálnej banky sa objem nových úverov v máji zvýšil, tempo rastu však bolo slabšie, než sa čakalo. Dôvodom sú práve pokračujúce problémy na trhu s nehnuteľnosťami. Objem poskytnutých nových úverov vzrástol na 520 miliárd jüanov (66,99 miliardy eur), analytici však počítali s ich rastom na 550 miliárd jüanov. Od začiatku roka do konca mája poskytli čínske banky úvery v hodnote 9,11 bilióna jüanov, pričom v rovnakom období minulého roka to bolo 10,68 bilióna jüanov.
(1 EUR = 7,7624 CNY)