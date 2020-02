Čínska centrálna banka naleje do ekonomiky pre vírus vyše 156 mld. eur

Peking 2. februára (TASR) - Čínska centrálna banka podporí ekonomiku vyše 156 miliardami eur s cieľom zmierniť dôsledky šíriaceho sa vírusu na finančné trhy. Tie sa otvoria v pondelok (3. 2.) po skončení predĺžených osláv lunárneho Nového roka.



Centrálna banka v nedeľu oznámila, že prostredníctvom reverzných repo operácií naleje do ekonomiky 1,2 bilióna jüanov (156,53 miliardy eur), informovala agentúra Reuters. Po tejto injekcii bude podľa banky celková likvidita v čínskom bankovom systéme o 900 miliárd jüanov vyššia než v rovnakom období minulého roka.



Banka už predtým v priebehu víkendu vydala niekoľko upozornení po tom, ako šíriaci sa vírus zasiahol do viacerých odvetví hospodárstva, najmä do leteckej dopravy a cestovného ruchu. Ako uviedla agentúra AP, ešte v sobotu (1. 2.) centrálna banka vydala vyhlásenie, aby pri otvorení trhov finančné inštitúcie dodržali karanténne opatrenia miestnych vlád s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu.



Peking predĺžil tradičné týždenné oslavy lunárneho Nového roka o tri dni. Namiesto vo štvrtok (30. 1.) sa končia v nedeľu. Vláda sa tak usilovala zabrániť ešte rýchlejšiemu šíreniu vírusu v Číne, ktorý infikoval už viac než 14.000 ľudí a vyše 300 zabil.



Napriek predĺženiu osláv, uzavretiu najkritickejších oblastí a ďalším opatreniam sa vírus šíri ďalej, pričom trhy sa v pondelok otvoria. Viacerí analytici očakávajú ich prudký pokles.



Regulačné úrady zároveň vyzvali komerčné banky a iné finančné inštitúcie, aby zvýšili poskytovanie úverov a boli zhovievavejšie voči zadlženým oblastiam, ktoré zápasia s dôsledkami šíriaceho sa vírusu.



(1 EUR = 7,6664 CNY)