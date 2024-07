Čínska centrálna banka nečakane znížila úrokové sadzby

Peking 22. júla (TASR) - Čínska centrálna banka prekvapila trhy, keď v pondelok oznámila zníženie úrokových sadzieb. Podľa analytikov to znamená, že po nepriaznivých údajoch o vývoji ekonomiky za ostatný kvartál Čína urobila ďalší krok na zvýšenie objemu úverov zo strany komerčných bánk a podporu rastu druhej najväčšej ekonomiky sveta. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Čínska ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku medziročný rast o 4,7 %. To je výrazné spomalenie v porovnaní s 5,3-percentným rastom v prvých troch mesiacoch roka a slabší rast v porovnaní s očakávaniami. Údaje za 2. štvrťrok boli zároveň najhoršie od začiatku minulého roka, keď Čína ukončila drakonické protipandemické opatrenia. Navyše zaostali za tohtoročným rastovým cieľom vlády, ktorá počíta za rok 2024 s rastom ekonomiky na úrovni približne 5 %.



Nepriaznivo sa vyvíjali aj maloobchodné tržby. Tie v júni vzrástli medziročne iba o 2 % po 3,7-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci, čo znamená, že Peking bude mať čo robiť, aby podporil slabý domáci dopyt.



Ľudová banka Číny (PBOC) znížila v pondelok základnú úrokovú sadzbu (LPR) pre ročné pôžičky z 3,45 % na 3,35 %. Je to prvá redukcia tejto sadzby od augusta minulého roka, v ktorom ju PBOC znížila rovnako o 10 bázických bodov.



V rovnakom rozsahu znížila aj päťročnú LPR, ktorá je referenčnou sadzbou pre hypotekárne úvery. Tú zredukovala z 3,95 % na 3,85 %. Túto sadzbu banka predtým znížila vo februári, a to o päť percentuálnych bodov. Obe sadzby sa tak dostali na historické minimum a PBOC ich zverejnila iba niekoľko dní po tom, ako Komunistická strana Číny na záver svojho zasadnutia predstavila viacero ekonomických cieľov od rozvoja priemyselných odvetví cez fiškálne reformy až po zlepšenie podnikateľského prostredia.



"Pondelkové rozhodnutie predstavuje krok správnym smerom," uviedli ekonómovia zo spoločnosti Pinpoint Asset Management s tým, že nečakanie na rovnaký krok amerického Fedu signalizuje, že vláda si uvedomuje rastúci tlak na čínsku ekonomiku. Predpokladajú, že po znížení úrokových sadzieb Fedom, s čím sa počíta v septembri, pristúpi PBOC k ďalšej redukcii úrokov.



Menová politika však podľa ekonómov nie je najdôležitejším nástrojom pri riešení ekonomických problémov Číny. Ako uviedli, ekonomické vyhliadky v 2. polroku tohto roka budú mimoriadne závisieť od toho, do akej miery podporia ekonomiku fiškálne opatrenia.