Čínska centrálna banka nevylučuje pokles zisku čínskych bánk

Šanghaj 24. mája (TASR) - Čínske komerčné banky zaznamenajú v tomto roku nulový rast zisku, prípadne jeho pokles, napriek tomu, že za 1. kvartál zisk bánk vzrástol. Informovala o tom v nedeľu čínska centrálna banka, ktorá ako dôvod uviedla pandémiu nového koronavírusu a s tým súvisiace problémy čínskej ekonomiky.



Podľa Čínskej ľudovej banky dosiahol čistý zisk komerčných bánk v 1. štvrťroku 600,1 miliardy jüanov (77,14 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená 5-percentný rast. Prispeli k tomu najmä zvýšenie objemu aktív a nižšie náklady na riadenie bánk.



Čo sa však týka celého roka, centrálna banka nevylučuje, že zisk komerčných bánk klesne, pretože problémy čínskej ekonomiky budú postupne zvyšovať objem zlých úverov a zrýchľovať míňanie rezerv.



Vláda od čínskych veľkobánk požaduje, aby viac podporili reálnu ekonomiku, najmä menšie podniky, ktoré sú základom čínskeho hospodárstva. Ako povedal koncom tohto týždňa čínsky premiér Li Kche-čchiang, malé a stredné podniky môžu odložiť splácanie úverov a úrokov z úverov o ďalších deväť mesiacov, až do marca 2021. Zároveň dodal, že veľké komerčné banky by mali ešte výraznejšie zvýšiť úvery pre malé a stredné podniky.



(1 EUR = 7,7797 CNY)