Čínska centrálna banka nezmenila svoju kľúčovú sadzbu

Peking 18. februára (TASR) - Čínska centrálna banka v súlade s očakávaniami nezmenila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu. Tým sa snaží chrániť jüan pred volatilitou, čo jasne ukazuje výzvy, ktorým čelí pri snahe o zvládnutie ekonomických rizík a tlakov spôsobených defláciou. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters a Bloomberg.



Peking sa snaží o krehkú rovnováhu, chce totiž podporiť ekonomiku v čase, keď si známky pretrvávajúcich deflačných tlakov vyžadujú ďalšie stimulačné opatrenia. Akýkoľvek výrazné uvoľnenie menovej politiky však predstavuje riziko zvýšenia tlaku na znehodnocovanie čínskej meny a odlivu kapitálu.



Keďže investori po aktuálnych údajoch z ekonomiky USA posúvajú začiatok uvoľňovania menovej politiky americkej centrálnej banky (Fed) z marca minimálne na polovicu roka, obchodníci a analytici predpokladajú, že Čína zrejme stimuly oddiali.



People's Bank of China (PBOC) v nedeľu uviedla, že úroková sadzba na jednoročné strednodobé úvery (MLF) v celkovej hodnote 500 miliárd CNY (64,55 miliardy eur) pre niektoré finančné inštitúcie zostáva na nezmenenej úrovni 2,50 %. Cieľom bolo podľa centrálnej banky "udržať primerane vysokú likviditu v bankovom systéme".



Vzhľadom na to, že tento mesiac vyprší splatnosť úverov MLF v hodnote 499 miliardy CNY, výsledkom operácie bola čerstvá finančná injekcia do bankového systému v čistej výške 1 miliardy CNY.



PBOC pumpuje do finančného systému likviditu prostredníctvom svojej kľúčovej úverovej facility už nepretržite 15 mesiacov. Najnovšia injekcia však bola najnižšou od augusta 2O23. Zdá sa, že jej cieľom bolo udržať rovnováhu likvidity po týždňových lunárnych novoročných sviatkoch, uviedol hlavný ekonóm spoločnosti Citic Securities Ming Ming.



Podľa ďalších expertov nezmenená sadzba MLF signalizuje, že PBOC chce ukotviť jüan a obmedziť záporný diferenciál sadzieb s americkým dolárom.



(1 EUR = 7,7461 CNY)