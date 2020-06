Čínska centrálna banka nezmenila úrokové sadzby

Peking 22. júna (TASR) - Čínska centrálna banka druhý mesiac po sebe nezmenila svoje hlavné úrokové sadzby. A to aj napriek tomu, že ekonomika stále bojuje s následkami koronakrízy.



People's Bank of China (PBOC) v pondelok ponechala 1-ročnú základnú sadzbu na úvery (loan prime rate, LPR) na 3,85 % a 5-ročnú LPR na 4,65 %. Tieto sadzby naposledy klesli v apríli, keď 1-ročná sa znížila o 20 bázických bodov a 5-ročná o 10 bázických bodov.



Sadzby LPR sa fixujú mesačne na základe návrhov 18 bánk, aj keď Peking má vplyv na stanovenie týchto sadzieb. Tieto nové sadzby nahradili tradičnú kľúčovú sadzbu PBOC v auguste 2019.



PBOC minulý týždeň napumpovala do finančného systému 200 miliárd CNY (25,21 miliardy eur) prostredníctvom strednodobých úverov s úročením 2,95 %. Rovnaké úročenie mali strednodobé úvery aj pri predchádzajúcej ponuke.



Fiškálne stimuly sa zvyšujú a ekonomika sa zotavuje, takže PBOC zrejme nevidí potrebu, aby ešte viac stimulovania úverovanie, uviedol ekonóm firmy Capital Economics Julian Evans-Pritchard.