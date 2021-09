Čínska centrálna banka nezmenila úrokové sadzby

Peking 22. septembra (TASR) - Čínska centrálna banka v súlade s očakávaniami nezmenila svoje hlavné úrokové sadzby sedemnásty mesiac po sebe.



People's Bank of China (PBOC) v stredu ponechala jednoročnú základnú sadzbu na úvery (loan prime rate, LPR) na úrovni 3,85 % a päťročnú LPR na 4,65 %. PBOC tieto sadzby naposledy znižovala minulý rok v apríli, vtedy jednoročná sadzba klesla o 20 bázických bodov a päťročná o 10 bázických bodov.



Trh s rozhodnutím počítal, keďže PBOC už skôr tento mesiac nemenila sadzbu na strednodobé úvery (MLF), ktorá tiež signalizuje vývoj sadzieb LPR.



Sadzby LPR sa fixujú mesačne na základe návrhov 18 bánk, aj keď Peking má vplyv na ich stanovenie. Tieto nové sadzby nahradili tradičnú kľúčovú sadzbu PBOC v auguste 2019.



Keďže rast čínskej ekonomiky sa spomaľuje a problémy v realitnom sektore sa hromadia, ekonóm firmy Capital Economics Julian Evans-Pritchard počíta s tým, že PBOC by mohla čoskoro začať úrokové sadzby znižovať, a to už v októbri.