Streda 20. august 2025
Čínska centrálna banka opäť ponechala kľúčové úrokové sadzby nezmenené

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na stabilnej úrovni ich ponechala už tretí mesiac po sebe.

Peking 20. augusta (TASR) - Čínska centrálna banka naďalej udržuje hlavné úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Nemenila ich ani v stredu, čo znamená, že na stabilnej úrovni ich ponechala už tretí mesiac po sebe. Výsledok je zároveň v súlade s odhadmi analytikov, ktorí vychádzali zo signálov banky, že nie je dôvod na ponáhľanie sa s menovými stimulmi, napriek nedávnym nepriaznivým ekonomickým údajom. Informovala o tom agentúra Reuters.

Ľudová banka Číny PBOC oznámila, že hlavnú úrokovú sadzbu (LPR) pre jednoročné úvery ponechala na 3 %. Nemenila ani päťročnú LPR, ktorá tak zotrvala na úrovni 3,50 %. To je v súlade s očakávaniami analytikov oslovených agentúrou Reuters. Agentúra oslovila celkovo 23 analytikov a všetci sa zhodli, že PBOC v auguste úrokové sadzby nezmení.

Jednoročná LPR ovplyvňuje úročenie firemných a spotrebiteľských úverov a od päťročnej LPR sa odvíja úročenie hypoték. PBOC obidve sadzby znížila najskôr v októbri minulého roka o 25 bázických bodov a potom v máji tohto roka o desať bázických bodov.

Sadzby LPR nahradili tradičnú kľúčovú sadzbu PBOC v auguste 2019. Fixujú sa každý mesiac, a to na základe návrhov 18 bánk. Peking má však stále vplyv na ich stanovovanie.
