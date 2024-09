Čínska centrálna banka oznámila rozsiahle stimuly

Peking 24. septembra (TASR) - Čínska centrálna banka v utorok oznámila rozsiahle monetárne stimuly a opatrenia na podporu trhu s nehnuteľnosťami a na oživenie ekonomiky. Tá zápasí so silnými deflačnými tlakmi a hrozí jej, že nedosiahne tohtoročný cieľ rastu približne o 5 %. TASR o tom informuje na základe správ Reuters, AP a DPA.



Guvernér Čínskej ľudovej banky (PBOC) Pchan Kung-šeng v utorok oznámil plány na zníženie nákladov na pôžičky a poskytnutie väčšej likvidity ekonomike.



Pchan Kung-šeng uviedol, že centrálna banka v blízkej budúcnosti zníži množstvo hotovosti, ktorú musia banky držať v rezerve, tzv. ukazovatele povinných minimálnych rezerv (RRR), o 50 bázických bodov. To by uvoľnilo približne 1 bilión jüanov (127,49 miliardy eur) na nové pôžičky. A v závislosti od stavu likvidity na trhu neskôr v tomto roku môže banka pokračovať v znižovaní rezerv o 0,25 až 0,5 percentuálneho bodu.



PBOC zároveň zníži sedemdňovú repo sadzbu o 0,2 percentuálneho bodu na 1,5 %. Úroková sadzba strednodobej refinančnej operácie klesne približne o 30 bázických bodov a úrokové sadzby základných úverov o 20 až 25 bázických bodov.



Opatrenia na podporu trhu s nehnuteľnosťami zahŕňajú okrem iného aj zníženie priemerných úrokových sadzieb existujúcich hypoték o 50 bázických bodov a zníženie požiadavky na minimálnu akontáciu na 15 % pri všetkých typoch bývania.



Kríza na trhu s nehnuteľnosťami už nejaký čas brzdí čínsku ekonomiku. Viacerí developeri zlyhali a zanechali po sebe veľké zásoby nechcených bytov a znepokojujúci zoznam nedokončených projektov. Tento sektor bol pritom dlho dôležitou hnacou silou hospodárskeho rastu. Realitná kríza zasiahla ekonomiku a ochromila dôveru spotrebiteľov, keďže 70 % úspor domácností je uložených v nehnuteľnostiach.



(1 EUR = 7,8438 CNY)