Peking 16. októbra (TASR) - Čínska centrálna banka podporila bankový systém prostredníctvom nového jednoročného strednodobého úverového rámca (MLF), ale ponechala úrokovú sadzbu nezmenenú pre obavy z rizika výraznejšieho poklesu jüanu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Čínska ľudová banka (PBoC) zvýšila svoj strednodobý úverový rámec na 789 miliárd CNY (102,60 miliardy eur) z doterajších 500 miliárd CNY, ktoré vypršia tento mesiac. Táto operácia prinesie čistú novú injekciu prostriedkov do bankového systému vo výške 289 miliárd CNY, čo je najväčšia strednodobá injekcia likvidity od roku 2020.



PBoC zároveň v pondelok ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu z jednoročných pôžičiek nezmenenú na úrovni 2,50 %. Banka od júna dvakrát znížila strednodobú sadzbu, aby znížila náklady na pôžičky a stimulovala dopyt po úveroch v ekonomike, ktorá zápasí so slabou spotrebou a prehlbujúcou sa krízou v realitnom sektore.



Ďalšie uvoľnenie menovej politiky by však mohlo zväčšiť rozdiel medzi výnosmi z dlhopisov Číny a Spojených štátov, čo by vyvolalo nový tlak na oslabenie jüanu, ktorý tento rok voči doláru stratil zhruba 5,5 %.



Banka sa snaží balansovať medzi udržiavaním dostatočnej likvidity na podporu hospodárstva, ktoré má problémy, a stabilizáciou jüanu pri očakávanom dlhšom období vyšších úrokových sadzieb v USA.



(1 EUR = 7,6902 CNY)