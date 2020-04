Čínska centrálna banka pokračuje v uvoľňovaní menovej politiky

Peking 15. apríla (TASR) - Čínska centrálna banka v stredu opäť uvoľnila menovú politiku, aby podporila ekonomiku, ktorá sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu výrazne spomalila. People's Bank of China (PBOC) znížila úrokovú sadzbu na strednodobé pôžičky pre komerčné banky na rekordné minimum a zredukovala minimálne povinné rezervy malých bánk.



PBOC v stredu oznámila, že znižuje sadzbu na 1-ročné pôžičky pre komerčné banky o 20 bázických bodov na 2,95 % z 3,15 %. To je najmenej od zavedenia tohto programu v septembri 2014. Centrálna banka tiež vo svojom vyhlásení uviedla, že prostredníctvom tohto strednodobého programu pumpuje do finančného systému 100 miliárd CNY (12,93 miliardy eur).



PBOC už v marci oznámila zníženie minimálnych rezerv pre približne 4000 malých a stredných bánk o 1 percentuálny bod na 6 %. Toto zníženie sa udeje v dvoch rovnakých krokoch, prvé začalo platiť v stredu a druhé sa zrealizuje v polovici mája (15. 5.).



Čínska centrálna banka prijala ďalšie opatrenia na pomoc bankám a dlžníkom, aby zmiernila ekonomické následky pandémie, uviedol ekonóm Capital Economics Julian Evans-Pritchard. PBOC je podľa neho pripravená pokračovať v najbližších mesiacoch v znižovaní sadzieb.



Čínsky štatistický úrad by mal v piatok (17. 4.) zverejniť kvartálne údaje o vývoji hrubého domáceho produktu (HDP). Očakáva sa, že HDP v prvých troch mesiacoch klesol o 6,5 %, čo by bola prvá kvartálna kontrakcia čínskej ekonomiky za viac ako 30 rokov.



Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojich aktuálnych prognózach zverejnených v utorok (14. 4.) počíta v tomto roku so spomalením expanzie čínskej ekonomiky na 1,2 %. Na budúci rok by sa mala oživiť a tempo jej rastu zrýchliť na 9,2 %.



(1 EUR = 7,7366 CNY)