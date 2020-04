Peking 20. apríla (TASR) - Čínska centrálna banka pokračuje v uvoľňovaní menovej politiky, aby podporila ekonomiku, ktorá sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu výrazne spomalila a v 1. kvartáli klesla prvýkrát minimálne od roku 1992.



People's Bank of China (PBOC) v pondelok v súlade s očakávaniami znížila svoje hlavné sadzby. Jednoročná základná sadzba na úvery (loan prime rate, LPR) klesla o 20 bázických bodov na 3,85 % zo 4,05 % a 5-ročná o 10 bodov na 4,65 % zo 4,75 %.



PBOC minulú stredu (15. 4.) skresala sadzbu na 1-ročné pôžičky pre komerčné banky (MLF) o 20 bázických bodov na 2,95 % z 3,15 %. To je najmenej od zavedenia tohto programu v septembri 2014. Banka tiež prostredníctvom tohto strednodobého programu napumpovala do finančného systému 100 miliárd CNY (13 miliárd eur).



PBOC v marci oznámila zníženie minimálnych rezerv pre približne 4000 malých a stredných bánk o 1 percentuálny bod na 6 %. Toto zníženie je rozdelené do dvoch rovnakých krokoch, prvé začalo platiť 15. apríla a druhé sa zrealizuje v polovici mája (15. 5.).



Podľa ekonómky ING Iris Pangovej v septembri dosiahnu úrokové sadzby PBOC ultranízku úroveň. Potom bude centrálna banka pri uvoľňovaní menovej politiky viac závislá od znižovania povinných rezerv, než od sadzieb. Dodala, že PBOC sa možno bude snažiť oddialiť dosiahnutie ultranízkej úrovne sadzieb tým, že bude ešte do septembra viac využívať znižovanie minimálnych povinných rezerv.



Čínska ekonomika v 1. kvartáli medziročne klesla o 6,8 %, čo bola jej prvá kontrakcia od začiatku zverejňovania údaju v roku 1992. V poslednom štvrťroku 2019 ešte expandovala o 6 %.



(1 EUR = 7,6821 CNY)