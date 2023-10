Čínska centrálna banka ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni

Peking 20. októbra (TASR) - Čínska centrálna banka aj na svojom októbrovom zasadnutí ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni a potvrdila očakávania trhov. Tie predpokladali, že banka so sadzbami nebude hýbať, keďže najnovšie údaje naznačili stabilizáciu ekonomiky. Navyše, rozhodovanie centrálnej banky čiastočne ovplyvnil aj slabší kurz jüanu, takže banka nie je nútená znižovať úrokové sadzby. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ľudová banka Číny (PBOC) ponechala v piatok základnú úrokovú sadzbu (LPR) pre ročné pôžičky na úrovni 3,45 %. Urobila tak druhý mesiac po sebe, pričom v auguste túto sadzbu o 10 bázických bodov znížila. Nemenila ani základnú úrokovú sadzbu pre päťročné úvery a táto sadzba tak zotrvala na úrovni 4,20 %. Väčšina nových a nesplatených úverov v Číne vychádza z ročnej základnej úrokovej sadzby, zatiaľ čo päťročná ovplyvňuje ceny hypoték.



Lepšie než očakávané údaje o vývoji čínskej ekonomiky za 3. štvrťrok, ako aj údaje o vývoji maloobchodných tržieb naznačili, že situácia v druhej najväčšej ekonomike sveta sa začala zlepšovať. Pre centrálnu banku to znamená, že ekonomika nepotrebuje výraznú podporu v oblasti menovej politiky.



Navyše, "medvedia" nálada v súvislosti s vývojom čínskej meny jüan je tiež považovaná za jeden z faktorov, pre ktoré banka nepristúpila k zníženiu úrokových sadzieb. Kurz jüanu klesol v tomto roku oproti doláru o viac než 5 % a v prípade uvoľnenia menovej politiky by sa tlak na čínsku menu ešte zvýšil.