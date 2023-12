Čínska centrálna banka ponechala úrokové sadzby na pôvodnej úrovni

Peking 20. decembra (TASR) - Čínska centrálna banka aj na svojom poslednom zasadnutí v tomto roku ponechala úrokové sadzby nezmenené. Urobila tak v súlade s očakávaniami trhov, ktoré však predpokladajú, že začiatkom budúceho roka by už banka mohla pristúpiť k zmierneniu menovej politiky s cieľom podporiť nerovnomerné zotavovanie hospodárstva. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Ľudová banka Číny (PBOC) ponechala v stredu základnú úrokovú sadzbu (LPR) pre ročné pôžičky na úrovni 3,45 %. Za celý rok 2023 ju znížila dvakrát, a to o 20 bázických bodov. Naposledy tak urobila v auguste, keď ju zredukovala o 10 bázických bodov.



Nemenila ani základnú úrokovú sadzbu pre päťročné úvery, čo znamená, že táto sadzba zotrvala na úrovni 4,20 %. Na nezmenenej úrovni tak zostáva šiesty mesiac v rade, pričom počas roka ju centrálna banka znížila o 10 bázických bodov. Väčšina nových a nesplatených úverov v Číne vychádza z ročnej základnej úrokovej sadzby, zatiaľ čo päťročná ovplyvňuje ceny hypoték.



Sadzby LPR, ktoré nahradili tradičnú kľúčovú sadzbu PBOC v auguste 2019, sa fixujú každý mesiac, a to na základe návrhov 18 bánk. Peking má však stále vplyv na ich stanovovanie.