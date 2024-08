Čínska centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené

Peking 20. augusta (TASR) - Čínska centrálna banka ponechala v utorok úrokové sadzby nezmenené. Potvrdila tak očakávania ekonómov, ktorých prekvapila minulý mesiac, keď vtedy úrokové sadzby nečakane znížila. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a DPA.



Ľudová banka Číny (PBOC) oznámila, že základná úroková sadzba (LPR) pre ročné pôžičky zostáva na úrovni 3,35 %. Na túto úroveň ju znížila na predchádzajúcom zasadnutí 22. júla, a to z 3,45 %. Bola to prvá redukcia tejto sadzby od augusta minulého roka, v ktorom ju PBOC znížila rovnako o 10 bázických bodov.



Nezmenená zostala aj päťročná LPR, ktorá je referenčnou sadzbou pre hypotekárne úvery. To znamená, že sadzba zotrvala na úrovni 3,85 %. Aj päťročnú LPR znížila centrálna banka v júli o 10 bázických bodov a obe sadzby sa tak dostali na historické minimum. PBOC v júli reagovala na nepriaznivé ekonomické údaje a znížením sadzieb urobila ďalší krok na zvýšenie objemu úverov zo strany komerčných bánk a podporu rastu druhej najväčšej ekonomiky sveta.



Sadzby LPR, ktoré nahradili tradičnú kľúčovú sadzbu PBOC v auguste 2019, sa fixujú každý mesiac, a to na základe návrhov 18 bánk. Peking má však stále vplyv na ich stanovovanie.